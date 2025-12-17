Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैथल में ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन: 80 बोतल अवैध शराब जब्त, दो गिरफ्तार

    By Surender Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 04:14 PM (IST)

    कैथल पुलिस ने 'ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन' के तहत अवैध शराब के धंधे में शामिल अपराधियों पर कार्रवाई की। दो अलग-अलग मामलों में, दो आरोपियों के कब्जे से क ...और पढ़ें

    Hero Image

    कैथल में ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन: 80 बोतल अवैध शराब जब्त, दो गिरफ्तार (File Photo)

    जासं, कैथल। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन तहत अवैध शराब का धंधा करने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग दो मामलों में दो आरोपितों के कब्जे से 70 बोतल शराब बरामद की गई है।

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना शहर पुलिस के एचसी नरेश कुमार की टीम द्वारा टिंबर मार्केट से एक स्कूटी पर सवार संदिग्ध वाल्मिकी बस्ती कैथल निवासी प्रिंस को 48 पव्वे देशी शराब सहित काबू किया गया।

    दूसरे मामले में थाना राजौंद पुलिस के एचसी अजय व एसपीओ सुभाष की टीम द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर गांव खुरड़ा स्थित एक दुकान पर दबिश देकर संदिग्ध गांव खुरड़ा निवासी सतबीर को काबू कर लिया गया। जांच दौरान आरोपी के कब्जे से 46 बोतल देशी शराब व 22 बोतल बीयर बरामद हुई। दोनों आरोपितों के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें