दीपावली से पहले मिलावटखोरी पर एक्शन! कैथल में नकली खोया का जखीरा बरामद, बस चालक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कैथल। त्योहारी सीजन में नकली खोया का खेल सामने आया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने मंगलवार अलसुबह तीन बजे हिसार-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर गांव कैलरम-तितरम मोड़ के नजदीक नगालैंड की निजी एसी बस से 2300 किलो नकली खोया बरामद किया है। बस राजस्थान के बीकानेर से चंडीगढ़ जा रही थी। मौके से 115 टीन बरामद किए हैं।

इससे पहले हिसार, नरवाना और अन्य शहरों में 85 टीन उतारे जा चुके थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने आठ सैंपल खोया के लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेज दिया है। इसमें फंगस लगी हुई है। तितरम थाना के निकट गड्ढा खोदकर खोया को दबा दिया गया। यह खोया कुरुक्षेत्र, अंबाला और चंडीगढ़ में सप्लाई होना था। पुलिस ने बस को बरामद कर लिया है। इसमें 15 यात्री सवार थे। राजस्थान के शहर बीकानेर नगर डोगरागढ़ निवासी चालक कृष्ण कुमार व परिचालक रतन शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

टीन में जंग, खोया में फंगस खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खोया को नकली बताया है। इसमें फंगस व लोहेकेटीनमेंहोनेके कारण जंग भी लगा हुआ मिला। उन्होंने कहा कि 10 से 15 दिनों में सैँपलों की रिपोर्ट आने की उम्मीद है।

चाय के बहाने ढाबों पर रोकते बस खेया को बीकानेर से बसों में बनी डिक्की में भरकर रात के समय ढाबों पर उतार दिया जाता है। यह बस बीकानेर से चलकर हिसार, नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला व चंडीगढ़ तक चाय के बहाने होटल व ढाबों पर रुकते हैं, जहां टीन उतारते हैं। इसके बाद मिष्ठान भंडारों की गाड़ी खोया से भरे टीन को उठाकर ले जाती है, जो बाद में दुकानों पर बेचा जाता है। मिष्ठान भंडारण की गाड़ियां भी रात के समय ही इन टीन को उठाकर ले जाती हैं।

एक टीन का किराया 150 से 200 रुपये बस संचालक प्रति टीन 150 से 200 रुपये लेते हैं। बस के चालक और परिचालक ने बताया कि वे एक शहर में 15 से 20 टीन उतारते हैं। कौन ले जाता है इसके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती।

यात्रियों से खिलवाड़: शंकरदास यात्री शंकरदास ने बताया कि बीकानेर से चंडीगढ़ जाने के लिए सवार हुआ था। बस में खोये की अवैधसप्लाईयहयात्रियोंकेसाथखिलवाड़है। यात्रियोंकोभीदोसेतीनघंटेतकपरेशानीहुई।

कैथल में पहले में भी सामने आ चुके मामले कैथल में पहले भी मिलावटी पनीर व दूध के मामले सामने आ चुके हैं। पिछले साल त्योहारों के समय पंजाब से सप्लाई हो रहे मिलावटी पनीर से भरी गाड़ी बरामद की थी। संबंधित फर्म पर जुर्माना भी लगाया गया था। जिले के एक गांव में मिलावटी दूध का राजफाश हुआ था।

खोया बरामद करते हुए आठ सैंपल लिये हैं। इन सैंपलों को जांच के लिए लैब में भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलेगी। वहीं बस में खोया कब से सप्लाई हो रहा था, कहां-कहां सप्लाई हो रहा है, इस बारे में जांच की जाएगी। पुलिस भी अपने स्तर पर जांच कर रही है।- पवन कुमार , जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कैथल।

नहीं मिला फूड सेफ्टी का लाइसेंस : पवन जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि विभाग को सूचना मिली थी कि राजस्थान के बिकानेर शहर से बड़े स्तर पर खोया बस में सप्लाई होता है, जो हिसार, नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला व चंडीगढ़ में दुकानों पर भेजा जाता है। चालक- परिचालक खोया से संबंधित कोई भी बिल या अन्य दस्तावेज नहीं दिखा पाए न ही बस में खोया लाने व ले जाने का कोई अनुमति से संबंधित दस्तावेज था। बस का परमिट बारे भी कोई दस्तावेज नहीं मिला है।