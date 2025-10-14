Language
    सोशल मीडिया पर लाइव आया और ले ली खुद की जान, जींद में हत्या-रंगदारी के आरोपों से तंग युवक ने की आत्महत्या

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 12:56 PM (IST)

    जींद के गुरथली गांव में जगतार नामक युवक ने इंटरनेट पर लाइव आकर आत्महत्या कर ली। उसने वीडियो में कुछ लोगों पर हत्या के केस में फंसाने और पैसे मांगने का आरोप लगाया। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जगतार ने 21 दिसंबर 2023 की हत्या के मामले में फंसाए जाने के डर से यह कदम उठाया।

    जींद में युवक ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर की आत्महत्या (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण.नरवाना (जींद) : गांव गुरथली निवासी 28 वर्षीय जगतार ने बुधवार रात को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फंदा लगाने से पहले जगतार ने इंटरनेट मीडिया पर लाइव आया और वीडियो अपने जानकारों के पास भेज दी। वीडियो में कुछ लोगों पर हत्या के केस में फंसाने और पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं। इन लोगों को सजा देने की मांग की है। पुलिस ने जगतार की पत्नी नन्ही देवी की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। स्वजन व ग्रामीणों को समझाने के लिए वीरवार को गढ़ी थाना प्रभारी मनोज कुमार व ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार निखिल सिंगला नागरिक अस्पताल में पहुंचे। उन्होंने स्वजन को आश्वासन दिया कि केस दर्ज कर लिया है। आरोपितों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। स्वजन ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। वीडियो में जगतार ने अपनी लोकेशन बताते हुए कहा कि वह गांव सुरजाखेड़ा के पास रजबाहा पटरी पर पेड़ से फंदा लगा रहा है। उसने आरोप लगाए कि गांव का ही राजेश का परिवार उसे 21 दिसंबर 2023 में हुई हत्या के मामले में फंसाना चाहता है। झूठे मामले में जेल जाने से अच्छा है, वह जान दे दे। वह जेल नहीं जाना चाहता।

