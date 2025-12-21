जींद: सड़क हादसे में घायल युवक की मौत, अज्ञात वाहन चालक पर मामला दर्ज
जींद के गांव सिंघपुरा के पास 9 दिसंबर को सड़क हादसे में घायल हुए युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सफीदों पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जींद। गांव सिंघपुरा के पास नौ दिसंबर को सड़क हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। सदर थाना सफीदों पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव कारखाना निवासी रामचंद्र ने पुलिस को शिकायत दी कि नौ दिसंबर को उसके बेटे को गांव सिंघपुरा के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। इसमें उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना को अंजाम देकर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया था।
उसे गंभीर हालात में पीजीआइ रेफर किया गया था। शनिवार रात उपचार के दौरान उसके बेटे की मौत हो गई। सदर थाना सफीदों पुलिस ने रामचंद्र की शिकायत पर फरार अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
