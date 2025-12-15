Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जींद: सड़क हादसे में महिला ASI की मौत, कोहरे में कार की ट्रक से टक्कर

    By Aman Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:41 PM (IST)

    जींद में ड्यूटी पर आते समय सहायक उप निरीक्षक सीमा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। गोहाना-जींद मार्ग पर घने कोहरे के कारण ट्रक से कार की टक्कर हुई। सीम ...और पढ़ें

    Hero Image

    जींद: सड़क हादसे में महिला ASI की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, जींद। ड्यूटी पर आते समय जींद पुलिस की सहायक उप निरीक्षक सीमा का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। यह हादसा गोहाना-जींद मार्ग पर घने कोहरे के कारण हुआ, जहां ट्रक के साथ एएसआइ की कार की टक्कर हो गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीमा पिछले पांच महीने से जींद कोर्ट परिसर में तैनात थी। वह 22 सितंबर 2003 को हरियाणा पुलिस में सिपाही पद पर भर्ती हुईं थी। एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि उनका असमय निधन एक अपूरणीय क्षति है।

    उन्होंने कहा कि जींद पुलिस आमजन से भी अपील करती है कि कोहरे के मौसम में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। गति नियंत्रित रखें और यातायात नियमों का पालन कर स्वयं व दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अति आवश्यक होने पर ही यात्रा करें।