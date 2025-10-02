Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जींद के सफीदों में अवैध हथियारों के साथ दो गिरफ्तार, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई

    By Dharmbir Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:49 PM (IST)

    जींद के सीआईए सफीदों पुलिस ने दो युवकों को अवैध हथियारों के साथ अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। एक युवक के पास से 315 बोर का पिस्तौल और तीन कारतूस जबकि दूसरे के पास से 315 बोर का पिस्तौल और दो कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    अवैध हथियारों समेत दो युवक काबू (जागरण फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जींद। सीआईए सफीदों पुलिस ने दो युवकों को अलग-अलग स्थानों से अवैध हथियारों के साथ काबू किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    सीआईए सफीदों इंचार्ज उप-निरीक्षक राधेश्याम ने बताया कि उप-निरीक्षक दिलबाग के नेतृत्व में एक टीम बहादुरगढ़ गांव में बस अड्डा के पास थी। पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक अवैध हथियार के साथ बहादुरगढ़ से मलार गांव की तरफ जा रहा है। पुलिस को जब युवक दिखाई दिया तो उसे रोककर उसकी तलाशी ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसकी जेब से 315 बोर का एक अवैध पिस्तौल तथा तीन कारतूस बरामद हुए। युवक की पहचान गांव मलार निवासी मुकेश उर्फ केसी के रूप में हुई। वहीं दूसरी तरफ सीआईए के मुख्य सिपाही विपिन व उनकी टीम मलार गांव के आसपास मौजूद थी। उन्हें सूचना मिली कि एक युवक अवैध हथियार लेकर गांव मलार की तरफ जा रहा है।

    पुलिस ने तुरंत युवक का पीछा किया और उसे पकड़कर उसकी तलाशी ली। युवक के पास 315 बोर का अवैध पिस्तौल व दो कारतूस बरामद हुए। युवक की पहचान गांव मलार निवासी मोंटी के रूप में हुई। दोनों ही मामलों में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी।