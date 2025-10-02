जींद के सफीदों में अवैध हथियारों के साथ दो गिरफ्तार, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई

जींद के सीआईए सफीदों पुलिस ने दो युवकों को अवैध हथियारों के साथ अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। एक युवक के पास से 315 बोर का पिस्तौल और तीन कारतूस जबकि दूसरे के पास से 315 बोर का पिस्तौल और दो कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई।

जागरण संवाददाता, जींद। सीआईए सफीदों पुलिस ने दो युवकों को अलग-अलग स्थानों से अवैध हथियारों के साथ काबू किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीआईए सफीदों इंचार्ज उप-निरीक्षक राधेश्याम ने बताया कि उप-निरीक्षक दिलबाग के नेतृत्व में एक टीम बहादुरगढ़ गांव में बस अड्डा के पास थी। पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक अवैध हथियार के साथ बहादुरगढ़ से मलार गांव की तरफ जा रहा है। पुलिस को जब युवक दिखाई दिया तो उसे रोककर उसकी तलाशी ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसकी जेब से 315 बोर का एक अवैध पिस्तौल तथा तीन कारतूस बरामद हुए। युवक की पहचान गांव मलार निवासी मुकेश उर्फ केसी के रूप में हुई। वहीं दूसरी तरफ सीआईए के मुख्य सिपाही विपिन व उनकी टीम मलार गांव के आसपास मौजूद थी। उन्हें सूचना मिली कि एक युवक अवैध हथियार लेकर गांव मलार की तरफ जा रहा है।