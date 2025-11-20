जींद: सर दर्द होने पर धोखे से खाई जहरीली दवाई, 20 वर्षीय युवती की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, जींद। शहर की गुरुद्वारा कालोनी में एक युवती ने धोखे से जहरीला पदार्थ निगल लिया। उपचार के दौरान अस्तपाल में मौत हो गई। स्वजन के अनुसार गुरुद्वारा कालोनी निवासी 20 वर्षीय हंसु को 18 नवंबर को सिर में दर्द हो गया।

इसके बाद उसने घर में रखी जहरीली दवाई धोखे से खा ली। इस पर उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे शहर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां वीरवार को उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई।

शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नागरिक अस्पताल पहुंचाया। जांच अधिकारी राजीव ने बताया कि स्वजन ने किसी पर आरोप नहीं लगाए हैं।