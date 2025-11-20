जींद: सर दर्द होने पर धोखे से खाई जहरीली दवाई, 20 वर्षीय युवती की दर्दनाक मौत
जींद के गुरुद्वारा कॉलोनी में 20 वर्षीय हंसु नामक युवती ने गलती से जहरीला पदार्थ निगल लिया। सिरदर्द होने पर उसने घर में रखी जहरीली दवाई खा ली, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, जींद। शहर की गुरुद्वारा कालोनी में एक युवती ने धोखे से जहरीला पदार्थ निगल लिया। उपचार के दौरान अस्तपाल में मौत हो गई। स्वजन के अनुसार गुरुद्वारा कालोनी निवासी 20 वर्षीय हंसु को 18 नवंबर को सिर में दर्द हो गया।
इसके बाद उसने घर में रखी जहरीली दवाई धोखे से खा ली। इस पर उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे शहर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां वीरवार को उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई।
शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नागरिक अस्पताल पहुंचाया। जांच अधिकारी राजीव ने बताया कि स्वजन ने किसी पर आरोप नहीं लगाए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।