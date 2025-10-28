जींद के जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती और बच्चे की मौत, डॉक्टरों ने बताई वजह

जागरण संवाददाता, जींद। जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुलाना में सोमवार को इलाज के दौरान गर्भवती 30 वर्षीय स्वीटी और गर्भ में बच्चे की भी मौत हो गई। चिकित्सकों के अनुसार महिला को हाई बीपी की दिक्कत थी।

इस कारण उसे दौरा आ गया और मौत हो गई। स्वजन का आरोप है कि चिकित्सकों की लापरवाही के कारण महिला और बच्चे की मौत हुई है। लजवाना कलां गांव निवासी संदीप ने बताया कि छोटे भाई की पत्नी स्वीटी को तीसरा बच्चा होना था। प्रसव पीड़ा के दौरान उसे सोमवार सुबह लगभग 11 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल करवाया।