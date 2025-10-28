Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जींद के जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती और बच्चे की मौत, डॉक्टरों ने बताई वजह

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 01:11 PM (IST)

    जींद के जुलाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला, स्वीटी, और उसके बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार, महिला को उच्च रक्तचाप की समस्या थी। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि सही से इलाज नहीं किया गया जिसके कारण यह दुखद घटना हुई। मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जींद। जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुलाना में सोमवार को इलाज के दौरान गर्भवती 30 वर्षीय स्वीटी और गर्भ में बच्चे की भी मौत हो गई। चिकित्सकों के अनुसार महिला को हाई बीपी की दिक्कत थी।

    इस कारण उसे दौरा आ गया और मौत हो गई। स्वजन का आरोप है कि चिकित्सकों की लापरवाही के कारण महिला और बच्चे की मौत हुई है। लजवाना कलां गांव निवासी संदीप ने बताया कि छोटे भाई की पत्नी स्वीटी को तीसरा बच्चा होना था। प्रसव पीड़ा के दौरान उसे सोमवार सुबह लगभग 11 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल करवाया।

     

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें