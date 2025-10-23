Language
    जींद: हांसी नहर में गिरने से युवक की दर्दनाक मौत, सिर के बल गिरा शख्स

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:25 PM (IST)

    जींद के श्याम नगर में एक दुखद घटना घटी, जहाँ 50 वर्षीय विजय नामक व्यक्ति की हांसी ब्रांच नहर में गिरने से मौत हो गई। वह शाम को नहर पर घूमने निकले थे, तभी उनका पैर फिसल गया और वे नहर में गिर गए। पानी कम होने के कारण सिर के बल गिरने से उनकी जान चली गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार को सौंप दिया है।

    जींद: हांसी नहर में गिरने से युवक की दर्दनाक मौत

    जागरण संवाददाता, जींद। श्याम नगर निवासी व्यक्ति की हांसी ब्रांच नहर में गिरने से मौत हो गई। शहर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिया। श्याम नगर निवासी 50 वर्षीय विजय मंगलवार शाम को नहर पर घूमने के लिए निकला था। नहर की पटरी से उसका पांव फिसल गया और वह नहर में गिर गया। नहर में पानी बहुत कम था, विजय सिर के बल उसी पानी में गिर गया।

