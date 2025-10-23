जींद: हांसी नहर में गिरने से युवक की दर्दनाक मौत, सिर के बल गिरा शख्स

जागरण संवाददाता, जींद। श्याम नगर निवासी व्यक्ति की हांसी ब्रांच नहर में गिरने से मौत हो गई। शहर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिया। श्याम नगर निवासी 50 वर्षीय विजय मंगलवार शाम को नहर पर घूमने के लिए निकला था। नहर की पटरी से उसका पांव फिसल गया और वह नहर में गिर गया। नहर में पानी बहुत कम था, विजय सिर के बल उसी पानी में गिर गया।