Jind Accident: डंपर की चपेट में आने से 15 वर्षीय मानसी की मौत, सदर थाना पुलिस ने दर्ज किया केस

जींद में हैबतपुर-खोखरी मार्ग पर डंपर की चपेट में आने से 15 वर्षीय मानसी की मौत हो गई जबकि उसकी बहन नीलम घायल हो गई। नीलम मानसी को स्कूल से लेने गई थी। एक अन्य घटना में पटियाला चौक पर स्कूटी की टक्कर से ई-रिक्शा पलटने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने डंपर और अज्ञात स्कूटी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जागरण संवाददाता, जींद। हैबतपुर-खोखरी मार्ग पर डंपर की चपेट में आने से शुक्रवार को स्कूटी सवार 15 वर्षीय मानसी की मौत हो गई। उसकी बड़ी बहन 17 वर्षीय नीलम घायल हो गई। घायल को अस्पताल में दाखिल करवाया है। नीलम मानसी को स्कूल से लेने गई थी। हादसे के बाद मां मौके पर पहुंची, तो बेटी मानसी की हालत देखकर बेहोश हो गई। मानसी नौवीं कक्षा की छात्रा थी। सदर थाना पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेते हुए चालक पर मामला दर्ज किया है।

मध्यप्रदेश के नंदकिशोर, जो फिलहाल शहर में सेक्टर आठ में रहते हैं। उनकी बेटी मानसी गांव खोखरी के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। नीलम मानसी को स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूटी पर घर लेकर आ रही थी। रास्ते में मिट्टी से भरे डंपर ने उनकी स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया।

पटियाला चौक पर भी स्कूटी के टक्कर मारने से ई-रिक्शा पलट गई। ई-रिक्शा में सवार आठ वर्षीय राज की मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात स्कूटी चालक पर केस दर्ज किया है। यूपी के रायबरेली जिले के गांव बालामऊ हाल श्याम नगर निवासी अरविंद ने शिकायत में बताया कि 24 सितंबर की रात साढ़े 11 बजे वह पत्नी, दो बच्चों के साथ दिल्ली से लौट रहा था।