जींद में 50 क्विटंल गोवंश की खाल के साथ पिकअप सवार तीन गिरफ्तार, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, जींद। गांव झांझ कलां के पास सदर थाना पुलिस ने पलटी पिकअप गाड़ी से साढ़े 50 क्विंटल गोवंश की खाल बरामद की है। आरोपितों से जब गोवंश की खाल से संबंधित दस्तावेज मांगे, तो वे उन्हें दिखाने में नाकाम रहे।

पुलिस ने पिकअप सवार तीन लोगों के खिलाफ हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गोसंवर्धन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। गोवंश की खाल को झज्जर जिले के मांडोठी से जालंधर ले जाया जा रहा था। सदर थाना प्रभारी मुनीष कुमार ने बताया कि गांव झांझ कलां के निकट बुधवार देर रात एक गोवंश की खाल से लोडेड पिकअप गाड़ी टायर फटने से पलट गई। खाल सड़क पर बिखर गई। राहगीरों से सूचना पाकर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप सहित गोवंश की खाल को कब्जे में ले लिया।

इसका वजन लगभग साढ़े 50 क्विंटल पाया गया। पिकअप सवार लोगों की पहचान पंजाब के गांव आलारख निवासी किरणजीत, पटियाला के टीबी मोहल्ला पटियाला निवासी गुरमत व विक्रम के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि मृत पशुओं की खाल को जालंधर ले जाया जा रहा है। सदर थाना पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गो संवर्धन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है।