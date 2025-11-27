जींद में 50 क्विटंल गोवंश की खाल के साथ पिकअप सवार तीन गिरफ्तार, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच
जींद में पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी से साढ़े 50 क्विंटल गोवंश की खाल बरामद की है। गाड़ी पलटने के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो झज्जर से जालंधर खाल ले जा रहे थे। आरोपियों के पास गोवंश की खाल से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं थे, जिसके चलते पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, जींद। गांव झांझ कलां के पास सदर थाना पुलिस ने पलटी पिकअप गाड़ी से साढ़े 50 क्विंटल गोवंश की खाल बरामद की है। आरोपितों से जब गोवंश की खाल से संबंधित दस्तावेज मांगे, तो वे उन्हें दिखाने में नाकाम रहे।
पुलिस ने पिकअप सवार तीन लोगों के खिलाफ हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गोसंवर्धन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। गोवंश की खाल को झज्जर जिले के मांडोठी से जालंधर ले जाया जा रहा था।
सदर थाना प्रभारी मुनीष कुमार ने बताया कि गांव झांझ कलां के निकट बुधवार देर रात एक गोवंश की खाल से लोडेड पिकअप गाड़ी टायर फटने से पलट गई। खाल सड़क पर बिखर गई। राहगीरों से सूचना पाकर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप सहित गोवंश की खाल को कब्जे में ले लिया।
इसका वजन लगभग साढ़े 50 क्विंटल पाया गया। पिकअप सवार लोगों की पहचान पंजाब के गांव आलारख निवासी किरणजीत, पटियाला के टीबी मोहल्ला पटियाला निवासी गुरमत व विक्रम के रूप में हुई।
पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि मृत पशुओं की खाल को जालंधर ले जाया जा रहा है। सदर थाना पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गो संवर्धन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है।
आरोपितों ने बताया कि मांडोठी गांव से मृत गोवंश की उतारी गई खाल लेकर आए थे, जिसे जालंधर ले जा रहे थे। लेकिन आरोपित गोवंश की खाल से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। तीनों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए बरामद खाल को जब्त कर लिया गया। -मुनीष कुमार, सदर थाना प्रभारी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।