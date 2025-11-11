Language
    Jind News: कक्षा में नहीं आने पर टीचर ने डाटा, छात्र ने अध्यापक के सीने में घोंपा सुआ; अस्पताल में भर्ती

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:18 PM (IST)

    जुलाना के बुढ़ाखेड़ा लाठर गांव में एक सरकारी स्कूल के नौवीं कक्षा के छात्र ने संस्कृत अध्यापक पर सुआ से हमला कर दिया। अध्यापक नंदकिशोर को रोहतक के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अध्यापक द्वारा डांटने से नाराज होकर छात्र ने यह कदम उठाया। अध्यापकों ने खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Jind News: छात्र ने अध्यापक के सीने में घोंपा सुआ। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, जुलाना। गांव बुढ़ाखेड़ा लाठर में मंगलवार दोपहर 12 बजकर 20 मिनट पर एक सरकारी स्कूल में नौंवी कक्षा के छात्र ने संस्कृत अध्यापक के सीने में सुआ घोंप दिया। उसके दो सहपाठी अध्यापक के पीछे खड़े हो गए। अचानक हुए इस हमले से पूरे स्कूल में दहशत फैल गई।

    अध्यापकों ने इसकी शिकायत डायल 112 को दी। सूचना पाकर डायल 112 के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। घायल को रोहतक के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुढ़ाखेड़ा में नंदकिशोर संस्कृत के एक सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं। नंदकिशोर ने सोमवार को स्कूल में नहीं आने पर तीन-चार विद्यार्थियों को डांट लगाई थी।

    मंगलवार दोपहर 12 बजकर 20 मिनट पर जब स्कूल की आधी छुट्टी चल रही थी, तो नंदकिशोर अपनी गाड़ी में कुछ सामान रख रहे थे। अचानक उनके पीछे दो छात्र खड़े हो गए, जबकि तीसरे ने सामने से सीने पर सुआ घोंप दिया। सुआ लगने से नंदकिशोर घायल हो गए और खून बहने लगा।

    इसके बाद छात्र मौके से फरार हो गए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक अध्यापक को स्टाफ रोहतक के एक निजी अस्पताल में ले गया। जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

    अध्यापकों ने खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिख सुरक्षा मांगी स्कूल प्रभारी जयदीप व अन्य अध्यापकों ने घटना के बाद खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। पत्र में दो आरोपित नौवीं कक्षा के छात्र हैं और एक 10वीं कक्षा का छात्र है। पत्र में बताया गया है नौंवी कक्षा का छात्र पहले भी वारदात में शामिल रहा है।

    तीन महीने पहले उसने स्कूल के सीसीटीवी कैमरे व एलईडी तोड़ दी थी। इसके बाद उसका स्कूल से नाम काट दिया था। बाल आयोग के हस्तक्षेप के बाद इस छात्र का दोबारा नाम लिखा गया। अध्यापकों ने कहा कि घटना के बाद स्कूल में भय का माहौल है। स्टाफ द्वारा तीनों छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

    पुलिस सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल अध्यापक के बयान दर्ज नहीं हुए हैं। बयान दर्ज होने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। - रविंद्र कुमार, थाना प्रभारी जुलाना।