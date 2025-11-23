दिल्ली धमाके के बाद जींद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी, लगातार हो रही चेकिंग

जागरण संवाददाता, जींद। दिल्ली में लाल किला के पास एक कार में हुए धमाके के बाद से रेलवे जंक्शन पर जीआरपी व आरपीएफ कर्मियों का संयुक्त रूप से सर्च अभियान जारी है। अभी तक संतोषजनक स्थिति है कोई संदिग्ध व्यक्ति या सामान नहीं मिला है।

जींद जंक्शन पर रुकने वाली ट्रेनों में यात्रियों के सामान की जांच की जा रही है। ट्रेनों में डॉग स्क्वाड टीम लगातार नजर बनाए हुए हैं। आरपीएफ कर्मियों का कहना है कि आगामी आदेशों तक यह सर्च अभियान जारी रहेगा। हालांकि, संतोषजनक बात यह है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, सामान या अन्य चीज सर्च अभियान के दौरान नहीं मिली।

जींद जंक्शन पर रोहतक, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, पानीपत सहित जम्मू और बिहार की ओर लंबे रूट की ट्रेनों का ठहराव होता है। दस नवंबर को जब दिल्ली में हादसा हुआ था तो जींद जंक्शन पर रात को ही आरपीएफ व जीआरपी की टीम ने सर्च अभियान शुरू कर दिया था।

सर्च अभियान में रेलवे जंक्शन परिसर में यात्रियों से पूछताछ की जा रही है कि वह कहां से आया है और कहां जाना है। इसके बाद उसके भारी भरकम बैग की भी मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है। पुलिसकर्मी यात्रियों से आह्वान कर रहे हैं कि वह इस अभियान में पुलिस का सहयोग दें।