    दिल्ली धमाके के बाद जींद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी, लगातार हो रही चेकिंग

    By Aman Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:03 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद जींद रेलवे जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी का संयुक्त तलाशी अभियान जारी है। यात्रियों के सामान की जांच की जा रही है और डॉग स्क्वाड भी तैनात है। पुलिस यात्रियों से पूछताछ कर रही है और उनसे सहयोग करने की अपील कर रही है। यात्रियों को सतर्क रहने और संदिग्ध सामान की सूचना देने के लिए कहा गया है।

    दिल्ली में धमाके के बाद से आरपीएफ का सर्च अभियान लगातार जारी।

    जागरण संवाददाता, जींद। दिल्ली में लाल किला के पास एक कार में हुए धमाके के बाद से रेलवे जंक्शन पर जीआरपी व आरपीएफ कर्मियों का संयुक्त रूप से सर्च अभियान जारी है। अभी तक संतोषजनक स्थिति है कोई संदिग्ध व्यक्ति या सामान नहीं मिला है।

    जींद जंक्शन पर रुकने वाली ट्रेनों में यात्रियों के सामान की जांच की जा रही है। ट्रेनों में डॉग स्क्वाड टीम लगातार नजर बनाए हुए हैं। आरपीएफ कर्मियों का कहना है कि आगामी आदेशों तक यह सर्च अभियान जारी रहेगा। हालांकि, संतोषजनक बात यह है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, सामान या अन्य चीज सर्च अभियान के दौरान नहीं मिली।

    जींद जंक्शन पर रोहतक, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, पानीपत सहित जम्मू और बिहार की ओर लंबे रूट की ट्रेनों का ठहराव होता है। दस नवंबर को जब दिल्ली में हादसा हुआ था तो जींद जंक्शन पर रात को ही आरपीएफ व जीआरपी की टीम ने सर्च अभियान शुरू कर दिया था।

    सर्च अभियान में रेलवे जंक्शन परिसर में यात्रियों से पूछताछ की जा रही है कि वह कहां से आया है और कहां जाना है। इसके बाद उसके भारी भरकम बैग की भी मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है। पुलिसकर्मी यात्रियों से आह्वान कर रहे हैं कि वह इस अभियान में पुलिस का सहयोग दें।

    पुलिस कर्मियों का कहना है कि ट्रेन में बैठते समय अपनी सीट के नीचे देखें कि कोई लावारिश सामान नहीं हो। अगर कोई संदिग्ध सामान दिखाई देता है, तो तुरंत इसकी सूचना पुलिसकर्मियों को दें।

    दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के चलते जीआरपी की ओर से 11 नवंबर से सर्च अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस द्वारा यह जांच अभियान चलाया जा रहा है। आमजन से भी सहयोग की अपील है कि वह सतर्क रहें। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या सामान दिखाई दे तो पुलिस को सूचना दें। -कुलदीप यादव, आरपीएफ थाना प्रभारी