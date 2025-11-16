Jind News: शादी से आठ दिन पहले युवक की मौत, बहन के घर देने गया था कार्ड 

जागरण संवाददाता, जींद। जिले में दो सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कैथल जिले के गांव बालू निवासी 25 वर्षीय मनदीप और गांव झांझ कलां निवासी 54 वर्षीय सुखबीर के रूप में हुई। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मनदीप की 23 नवंबर को शादी थी। वह गांव खटकड़ में अपनी बहन के घर शनिवार सुबह शादी का कार्ड देने गया था। शाम करीब पांच बजे बहन और उसके दो बच्चों को कार में लेकर वापस बालू गांव के लिए चल पड़ा। जब वह घोघड़ियां गांव के पास पहुंचा तो किसी वाहन ने उसकी कार को टक्कर मार दी।

इससे मनदीप की कार असंतुलित हो गई और एक पेड़ से जा टकराई। इस टक्कर से मनदीप व उसकी बहन दोनों घायल हो गए, बच्चे सुरक्षित बच गए। आसपास के लोगों ने मनदीप को कार से बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

मनदीप की बहन ने इसकी सूचना स्वजन व पुलिस को दी। रविवार को नागरिक अस्पताल में मनदीप के शव का पोस्टमार्टम करवाया। मनदीप के पिता सतबीर ने बताया कि मनदीप की 23 नवंबर को शादी थी। वह अमेजन कंपनी में डिलीवरी ब्वाय का काम करता था।

ट्रैक्टर-ट्राली से टकराई बाइक गांव झांझ कलां निवासी 54 वर्षीय सुखबीर की बाइक कंडेला गांव के पास रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसकी बाइक को ट्रैक्टर-ट्राली चालक ने टक्कर मार दी। सुखबीर शुगर मिल जींद में सिक्योरिटी गार्ड था। वह रविवार सुबह बाइक से कंडेला गांव गया हुआ था।