Haryana Accident: जींद में दर्दनाक सड़क हादसा, रोडवेज बस ने सड़क पार कर रहे युवक को मारी टक्कर; हुई मौत
जींद के बहादुरगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में, रोडवेज बस की टक्कर से सड़क पार कर रहे एक युवक की मौत हो गई। मृतक, सुदीप, नेपाल का रहने वाला था और बहादुरगढ़ में काम करता था। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना बहादुरगढ़ बस अड्डे के पास हुई, जिससे इलाके में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, जींद। गांव बहादुरगढ़ बस अड्डे के पास बुधवार को सड़क पार करते समय रोडवेज बस की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। सदर थाना सफीदों पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गांव बहादुरगढ़ की हैचरी में रहने वाला सुदीप गांव के बस अड्डे पर सड़क को पार कर रहा था। उसी दौरान तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी। इसमें सुदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल सुदीप को उपचार के नागरिक अस्पताल सफीदों ले जाया गया। जहां पर उपचार के दौरान सुदीप की मौत हो गई।
सुदीप मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था, लेकिन काफी वर्षों से वह यही रहता था। घटना की सूचना पाकर सदर थाना सफीदों पुलिस मौके पर पहुंच गई। सदर थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर फरार रोडवेज बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
