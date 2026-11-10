खुद का खेल छोड़ा, पिता के साए बिना बहन को बनाया 'गोल्डन गर्ल'; मनीषा भनवाला के लिए चट्टान बनकर खड़े रहे भाई रिंकू

जागरण संवाददाता, जींद। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली देश की पहली पहलवान बनी सिवाहा गांव की मनीषा भनवाला के करियर में बड़े भाई रिंकू भनवाला का बहुत बड़ा योगदान है।

मनीषा को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए उसने अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया था। रिंकू कबड्डी खेलता था। गांव में जब मैच होते थे, तो मनीषा मैच देखने मैदान में आती थी।

भाई को देखकर मनीषा के मन में कुश्ती खेलने की इच्छा हुई। जब मनीषा ने कहा कि वह कुश्ती खेलना चाहती है, तो परिवार वालों ने कहा था कि वे आर्थिक रूप से इतने अभी सक्षम नहीं कि घर से दो बच्चों को खेलों में आगे लेकर जा सकें। ऐसे में भाई रिंकू को कबड्डी खेलने दो, लेकिन मनीषा की जिद थी कि वह कुश्ती खेलेगी।

बहन का कुश्ती के प्रति लगाव देखकर रिंकू ने पिता सुरेश से कहा था कि वह गांव में ही अभ्यास कर लेगा, लेकिन मनीषा को खेलों में आगे बढ़ाना जरूरी है। नौवीं कक्षा तक मनीषा गांव के ही स्कूल में पढ़ी। उसे निडानी स्पोर्ट्स एकेडमी भेज दिया गया। निडानी में मनीषा ने डेढ़ साल तक अभ्यास किया। 2017 में पैर में लगी चोट इसके बाद वह समर गोपालपुर चली गई। वहां कोच देवीलाल ने उसका बहुत सहयोग दिया। वह रोहतक चौधरी छोटूराम कुश्ती अकादमी में प्रैक्टिस के लिए गई। रोहतक जाने के बाद कोच देवीलाल बीमार पड़ गए।

इस दौरान रिंकू ने रोहतक जाकर मनीषा को प्रैक्टिस करवाई। 2017 में रिंकू को पैर में चोट लगी थी। इसके बाद से ही रिंकू ने पूरा ध्यान बहन की प्रैक्टिस पर लगा दिया। मनीषा की जिंदगी में 17 अप्रैल 2022 का दिन कभी न भूलने वाला रहा।

वह सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए मंगोलिया रवाना होने वाली थी। उसी दिन हार्ट अटैक से पिता का निधन हो गया। एक तरफ पिता को खोने का गहरा दुख था और दूसरी तरफ देश के लिए खेलने की जिम्मेदारी। मनीषा ने खेल छोड़ने का मन बना लिया था और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से मना कर रही थी।

तब भाई रिंकू और परिवार के सदस्यों ने मनीषा को हिम्मत देते हुए प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए भेजा। उस प्रतियोगिता में मनीषा ने सिल्वर मेडल जीता था। पिता की मौत के बाद भी भाई रिंकू व परिवार वालों ने मनीषा के कुश्ती करियर को लगातार जारी रखा।

एशियन गेम्स में पदक जीतने से चूक गई थी मनीषा मनीषा ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे। अंतरराष्ट्रीय पहलवान मनीषा भनवाला पिछले माह संपन्न हुए एशियन गेम्स में पदक जीतने से चूक गई थी। जापान में हुई प्रतियोगिता में मनीषा ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मनीषा 59 किलोग्राम भार वर्ग में खेली। 30 अक्टूबर को मनीषा ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया।