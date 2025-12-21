Language
    जींद में नशे की ओवरडोज से पंजाब के युवक की मौत, झाड़ियों में मिला शव

    By Satish Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:46 PM (IST)

    नरवाना में हिसार रोड रेलवे फाटक के पास 19 दिसंबर को एक युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान पंजाब के मानसा निवासी तरसेम के रूप में हुई। परिजनों ने शव की शि ...और पढ़ें

    नशे की ओवरडोज से पंजाब के युवक की मौत, झाड़ियों में मिला शव।

    संवाद सूत्र, नरवाना। हिसार रोड रेलवे फाटक के पास 19 दिसंबर को झाड़ियों में एक युवक का शव मिला था। शव की शिनाख्त नहीं होने पर रेलवे पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया था। शनिवार को नागरिक अस्पताल में पहुंचकर स्वजन ने शिनाख्त की।

    पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव को स्वजन को सौंप दिया। मृतक युवक की बहन गुरशरण कौर की शिकायत पर बिट्टू व राहुल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करवाया है। शव की पहचान पंजाब के मानसा निवासी 29 वर्षीय तरसेम के रूप में हुई है।

    मानसा निवासी जगदेव सिंह ने बताया कि उसका भतीजा तरसेम शुक्रवार को उनकी कालोनी के बिट्टू व राहुल के साथ नरवाना में हिसार रोड फाटक के पास कालोनी में हेरोइन का नशा करने आया था। वहां सिरिंज से नशे की ओवरडोज होने के कारण उसकी मौत हो गई।

    इसके बाद बिट्टू व राहुल ने उसका शव झाड़ियों में फेंक दिया। उसकी मौत का पता उस समय लगा जब बिट्टू की नानी ने तरसेम के घर आकर बताया कि नरवाना में तरसेम की मौत हो गई है। इसके बाद दोनों युवकों बिट्टू व राहुल को मानसा के थाना में लेकर गए, जहां उन्होंने तरसेम की नशे की ओवरडोज से मौत होने की बात कही।

    इसके बाद शनिवार को नरवाना में तरसेम की शिनाख्त की। जगदेव सिंह ने बताया कि तरसेम को एक साल तक पंजाब में नशा मुक्ति केंद्र में रखा गया था। उसे सात दिन पहले ही नशा मुक्ति केंद्र से लेकर आए थे।