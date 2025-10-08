Language
    जींद में नागरिक अस्पताल में प्राइवेट कमरों की सुविधा शुरू, महज इतने रुपये होगा किराया

    By Dharmbir Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:49 PM (IST)

    जींद के नागरिक अस्पताल में अब प्राइवेट अस्पतालों की तरह प्राइवेट कमरे मिलेंगे। पुराने भवन के तीसरे तल पर पांच कमरे बनाए गए हैं जिनका एक दिन का किराया 500 रुपये होगा। एक कमरा वीआईपी के लिए रिज़र्व है। वार्ड में रहने के बजाय अलग कमरा चाहने वाले मरीज़ों के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। कमरों में अटैच बाथरूम भी हैं।

    अब निजी अस्पतालों की तर्ज पर नागरिक अस्पताल में भी मिलेंगे प्राइवेट कमरे (File Photo)

    जागरण संवाददाता, जींद। अब नागरिक अस्पताल में भी प्राइवेट अस्पतालों की तर्ज पर प्राइवेट कमरे उपलब्ध होंगे। बहुत से ऐसे मरीज होते हैं, जो वार्ड में रहने की बजाय अलग कमरे में दाखिल रहना ज्यादा पसंद करते हैं।

    इसके लिए नागरिक अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के तीसरे तल पर पांच कमरे बनाए गए हैं। एक कमरे का एक दिन का किराया 500 रुपये होगा। वहीं एक कमरा यहां वीआईपी के लिए भी आरक्षित रहेगा।

    नागरिक अस्पताल 200 बेड का है। यहां एक कमरे में आठ मरीज दाखिल किए जाते हैं। वहीं कुछ वार्ड काफी बड़े हाल टाइप हैं, जिनमें 20 मरीज तक दाखिल हो सकते हैं। ऐसे में बहुत से मरीज ऐसे आ जाते हैं, जिनकी मांग अलग कमरे की होती है। इसके लिए नागरिक अस्पताल में पांच कमरे बनाए गए है।

    यदि कोई मरीज अलग कमरे की मांग करता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपये किराया देना होगा, जबकि वार्ड में दाखिल रहने का कोई चार्ज नहीं है। यहां एक वीआईपी कमरा भी बनाया गया है। इन सभी कमरों में अटैच बाथरूम की सुविधा है।

    नागरिक अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में पांच प्राइवेट कमरे बनाए गए हैं। इनको कोई भी मरीज 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराया देकर ले सकता है। यह कमरे खाली होने पर ही उपलब्ध रहेंगे। निजी अस्पतालों की तर्ज पर यह शानदार कमरे बनाए गए हैं। इनमें अटैच बाथरूम की सुविधा है।

    -- डॉ. राजेश भोल, मेडिकल सुप्रीटेंडेंट।