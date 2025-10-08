जींद में नागरिक अस्पताल में प्राइवेट कमरों की सुविधा शुरू, महज इतने रुपये होगा किराया

जागरण संवाददाता, जींद। अब नागरिक अस्पताल में भी प्राइवेट अस्पतालों की तर्ज पर प्राइवेट कमरे उपलब्ध होंगे। बहुत से ऐसे मरीज होते हैं, जो वार्ड में रहने की बजाय अलग कमरे में दाखिल रहना ज्यादा पसंद करते हैं।

इसके लिए नागरिक अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के तीसरे तल पर पांच कमरे बनाए गए हैं। एक कमरे का एक दिन का किराया 500 रुपये होगा। वहीं एक कमरा यहां वीआईपी के लिए भी आरक्षित रहेगा।

नागरिक अस्पताल 200 बेड का है। यहां एक कमरे में आठ मरीज दाखिल किए जाते हैं। वहीं कुछ वार्ड काफी बड़े हाल टाइप हैं, जिनमें 20 मरीज तक दाखिल हो सकते हैं। ऐसे में बहुत से मरीज ऐसे आ जाते हैं, जिनकी मांग अलग कमरे की होती है। इसके लिए नागरिक अस्पताल में पांच कमरे बनाए गए है।