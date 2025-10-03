जींद में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान, एक आरोपी गिरफ्तार; 14 किलो 600 ग्राम गांजा पत्ती बरामद

जींद में सीआईए टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सफीदों गेट निवासी रवि को 14 किलो 600 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी सोमनाथ मंदिर के पीछे नशीला पदार्थ बेचने की फिराक में था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीआईए प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई नशा विरोधी अभियान के तहत की गई है।

सीआइए प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस मादक पदार्थों व नशा तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। सीआइए को वीरवार को सूचना मिली कि सफीदों गेट जींद निवासी युवक रवि सोमनाथ मंदिर के पीछे प्लास्टिक के कट्टे में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बेचने के इरादे से खड़ा है।