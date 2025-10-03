Language
    जींद में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान, एक आरोपी गिरफ्तार; 14 किलो 600 ग्राम गांजा पत्ती बरामद

    By Dharmbir Sharma Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:57 PM (IST)

    जींद में सीआईए टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सफीदों गेट निवासी रवि को 14 किलो 600 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी सोमनाथ मंदिर के पीछे नशीला पदार्थ बेचने की फिराक में था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीआईए प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई नशा विरोधी अभियान के तहत की गई है।

    सफीदों गेट निवासी युवक 14 किलोग्राम 600 ग्राम गांजा पत्ती समेत गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, जींद। सीआईए टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सफीदों गेट निवासी युवक रवि को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से 14 किलोग्राम 600 ग्राम गांजा पत्ती बरामद की है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ शहर थाना पुलिस में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

    सीआइए प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस मादक पदार्थों व नशा तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। सीआइए को वीरवार को सूचना मिली कि सफीदों गेट जींद निवासी युवक रवि सोमनाथ मंदिर के पीछे प्लास्टिक के कट्टे में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बेचने के इरादे से खड़ा है।

    सूचना मिलने पर एसआइ अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने टीम बनाकर तुरंत मौके पर भेजी। यहां से पुलिस ने रवि को गिरफ्तार किया और उसके कट्टे की तलाशी ली। इसमें 14 किलोग्राम 600 ग्राम गांजा पत्ती बरामद हुई। आरोपित को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी एएसआइ कमलदीप ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।