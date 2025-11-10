जींद में ITI अध्यापक हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जींद। गांव खरकभूरा में छह नवंबर को आईटीआई अध्यापक की पुरानी रंजिश के चलते पीटकर हत्या करने के दो आरोपितों को सीआइए स्टाफ नरवाना व थाना उचाना की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों की पहचान गांव खरकभूरा निवासी अजय उर्फ रूसी व सुनील के रूप में हुई है। दोनों ने कहा कि पुरानी रंजिश के चलते ओमप्रकाश की हत्या की है। पुलिस ने दोनों को सोमवार को अदालत में पेश किया है। अदालत ने दो दिन के पुलिस रिमांड पर दोनों को पुलिस को सौंप दिया।

उचाना थाना प्रभारी दिलबाग सिंह ने बताया कि छह नवंबर को खरकभूरा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर ओमप्रकाश की हत्या कर दी गई है। मृतक के लड़के अभिषेक के बयान पर आरोपितों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों फरार हो गए थे। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए थाना उचाना व सीआइए स्टाफ नरवाना की संयुक्त टीमों ने सर्च अभियान चलाया था। पुलिस टीमों ने घटनास्थल का मुआयना कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और लोगों से पूछताछ की।