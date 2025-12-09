जींद में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, चार आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

संवाद सहयोगी, नरवाना। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की के साथ चार लड़कों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर चारों लड़कों के खिलाफ दुष्कर्म, पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय लड़की ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि उसकी गांव के लड़के के साथ फोन पर बातचीत होती रहती थी। सोमवार शाम को वह लड़का उसको बाइक पर बैठाकर एक जगह पर ले गया। जहां पहले से ही तीन लड़के मौजूद थे, जिनमें से दो लड़के उसी के गांव के हैं।