    जींद में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, चार आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:53 PM (IST)

    नरवाना के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही चार लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता को एक लड़के ने फोन पर बुल ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, नरवाना। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की के साथ चार लड़कों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर चारों लड़कों के खिलाफ दुष्कर्म, पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय लड़की ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि उसकी गांव के लड़के के साथ फोन पर बातचीत होती रहती थी। सोमवार शाम को वह लड़का उसको बाइक पर बैठाकर एक जगह पर ले गया। जहां पहले से ही तीन लड़के मौजूद थे, जिनमें से दो लड़के उसी के गांव के हैं।

    उन चारों लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। तबीयत बिगड़ने पर स्वजन उसको नागरिक अस्पताल लेकर गए, जहां से उसको जींद नागरिक अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।



    पुलिस ने लड़की की शिकायत पर दुष्कर्म, पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस चारों आरोपितों की तलाश कर रही है। जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    -

    सुनीता, सब इंस्पेक्टर, सदर थाना, नरवाना।