'लोग तो रोज लापता हो रहे हैं', विनेश फोगाट के सवाल पर बोला था SHO; अब झाड़ियों से मिला गुमशुदा युवक का कंकाल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:59 AM (IST)

    जींद के गांव करेला से लापता युवक सुमित का शव 42 दिन बाद रोहतक में मिला। सुमित 14 अगस्त को लापता हुआ था। पुलिस ने मोनू नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने सुमित की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया था। सुमित की पहचान उसके बैग से हुई जो कंकाल के पास मिला था।

    जींद से लापता युवक का 42 दिन बाद रोहतक में झाड़ियों में मिला कंकाल (File Photo)

    संवाद सूत्र, जींद। कुछ दिन पहले विधायक विनेश फोगाट ने जिस गुमशुदा युवक को लेकर जुलाना थाना प्रभारी रविंद्र कुमार से कार्रवाई के बारे में पूछा था और एसएचओ ने जवाब दिया था कि लोग रोज लापता हो रहे हैं वे क्या करें, अब उस गुमशुदा युवक का शव मिला है।

    गांव करेला से 14 अगस्त से लापता युवक सुमित का 42 दिन बाद रोहतक जिले के गांव समरगोपालपुर में झाड़ियों में कंकाल मिला है। जिसकी समरगोपालपुर के ही मोनू ने हत्या की थी। पुलिस ने आरोपित मोनू को गिरफ्तार किया है।

    आरोपित ने 14 अगस्त को ही सुमित की गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया था और शव झाड़ियों में फेंक दिया था। झाड़ियों में मिले बैग से ही सुमित की पहचान हुई।

    सुमित समरगोपालपुर में एक फैक्टरी में काम करता था। 14 अगस्त को फैक्टरी में गया था लेकिन वापस नहीं लौटा था। सुमित की पत्नी की शिकायत पर जुलाना थाना में गुमशुदगी का केस दर्ज किया था।

    पुलिस कर रही थी मोनू की तलाश

    स्वजन ने बताया था कि सुमित उस दिन रोहतक पीजीआइ गया था। वहां से मोनू के साथ बाइक पर आया था लेकिन घर नहीं आया। फैक्टरी में काम करते समय सुमित की दोस्ती मोनू से हुई थी। पुलिस तभी से मोनू की तलाश कर रही थी।

    पुलिस पूछताछ में मोनू ने बताया कि 14 अगस्त को वह और सुमित समरगोपालपुर फैक्टरी के पीछे शराब पी रहे थे। इस दौरान उनकी कहासुनी हो गई। जिससे गुस्से में आकर मोनू ने गला दबाकर सुमित की गला घोंट कर हत्या कर दी और शव झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस ने झाड़ियों में सुमित के कंकाल के पास से ही उसका बैग बरामद किया।

    गुमशुदगी को लेकर मिली थी विनेश फोगाट

    विनेश फोगाट और थाना प्रभारी की हुई थी कहासुनी सुमित की गुमशुदगी के मामले में पिछले माह स्वजन विधायक विनेश फोगाट से मिले थे। जिसके बाद विनेश फोगाट ने फोन करके थाना प्रभारी रविंद्र से इसके बारे में पूछा था। थाना प्रभारी को पता नहीं था कि कौन बोल रहा है।

    उन्होंने विधायक से कहा था कि कौन बोल रहे हो, जब एसएचओ से गुमशुदगी को लेकर पूछा तो उसने कहा कि लोग तो रोज लापता हो रहे हैं। जिससे विधायक नाराज हो गई थी और दोनों की आपस में काफी कहासुनी हुई थी।