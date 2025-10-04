पेट दर्द का इलाज कराने पहुंची नाबालिग ने बच्ची को दिया जन्म, किसने किया दुष्कर्म? जांच में जुटी पुलिस

जींद के नागरिक अस्पताल में एक नाबालिग लड़की ने मृत बच्चे को जन्म दिया जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। पीड़िता के अनुसार घटना दिसंबर 2024 की है लेकिन दुष्कर्मी की पहचान नहीं हो पाई है। भ्रूण को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई रोहतक भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, जींद। नागरिक अस्पताल में शनिवार देर शाम को पेट दर्द का इलाज कराने पहुंची एक नाबालिग लड़की ने मृत बच्चे को जन्म दिया। इसका पता चलते ही चारों तरफ हड़कंप मच गया। नाबालिग को किसने हवश का शिकार बनाया, इसका कोई पता नहीं चला है। शहर थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की की मां की शिकायत अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म करने, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। भ्रूण को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शहर थाना के अंतर्गत आने वाली एक कॉलाेनी निवासी 17 वर्षीय लड़की को शनिवार को पेट दर्द हुआ। उसके इलाज के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया। जहां पर पता चला कि नाबालिग गर्भवती है। इसके कुछ समय बाद उसने मृत लड़की को जन्म दिया।

भ्रूण के अंग विकसित हो चुके थे। नाबालिग लड़की द्वारा मृत भ्रूण को जन्म देने की सूचना पाकर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालातों का जायजा लिया। छानबीन में सामने आया कि पीड़िता दूसरे जिले की रहने वाली है और अपने परिवार के साथ शहर में रह रही है। परिवार पहले शहर के दूसरे इलाके में रहता था। जहां पर पीड़िता के साथ किसी ने दुष्कर्म किया।

घटना दिसंबर 2024 के अंत की बताई जा रही है। दुष्कर्म करने वाला कौन था, इसका खुलासा नहीं हो पाया। स्वजनों तथा पीडि़ता ने भी दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के बारे में अनभिज्ञता जताई। फिलहाल शहर थाना पुलिस पीडि़ता की मां की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म करने, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया है।