जींद के नागरिक अस्पताल में मरीजों की जोखिम में जान, इमरजेंसी वार्ड में फॉल सिलिंग टूटकर गिरी
जींद नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बुधवार शाम को फाल सीलिंग टूटकर गिर गई, जिससे मरीजों और स्टाफ में हड़कंप मच गया। अस्पताल के जीर्णोद्धार के बाद यह घटना हुई है, जिस पर पहले से ही सवाल उठ रहे थे। लोग करोड़ों रुपये के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं। अधिकारियों ने मरम्मत का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, जींद। जब से नागरिक अस्पताल के जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ, तब से इस पर सवाल उठने लग गए थे। आखिरकार यह सच हो ही गया। बुधवार शाम को इमरजेंसी वार्ड में फाल सिलिंग टूटकर गिर गई। पिछले दिनों हुई बारिश के दौरान इमरजेंसी गेट के पास फाल सीलिंग से पानी के फव्वारे बह निकले थे।
वहीं अब इमरजेंसी वार्ड शुरू होते ही यहां लगाई गई फल सीलिंग मुख्य द्वार से टूट कर गिर गई। इससे इमरजेंसी में उपचाराधीन मरीजों व स्टाफ में हड़कंप मच गया। जैसे-तैसे मामले को संभाला गया। ऐसे में यहां मौजूद लोगों ने एक बार फिर बिल्डिंग पर लगाए जा रही करोड़ों रुपये की राशि पर सवाल खड़े किए हैं।
नागरिक अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में इमरजेंसी वार्ड का काम दो दिन पहले ही पूरा हुआ है। अभी तक इस इमरजेंसी वार्ड में ठीक से दवाइयां तक नहीं रखी हैं और छत से फाल सीलिंग टूटकर गिरना कोई छोटी बात नहीं है। कार्यकारी प्रधान चिकित्सा अधिकारी डा. रघुवीर पूनिया ने बताया कि इमरजेंसी में फाल सीलिंग टूट कर गिरी है तो इसको फिर से रिपेयर करवाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवा दिया गया है।
