जींद के नागरिक अस्पताल में मरीजों की जोखिम में जान, इमरजेंसी वार्ड में फॉल सिलिंग टूटकर गिरी

जागरण संवाददाता, जींद। जब से नागरिक अस्पताल के जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ, तब से इस पर सवाल उठने लग गए थे। आखिरकार यह सच हो ही गया। बुधवार शाम को इमरजेंसी वार्ड में फाल सिलिंग टूटकर गिर गई। पिछले दिनों हुई बारिश के दौरान इमरजेंसी गेट के पास फाल सीलिंग से पानी के फव्वारे बह निकले थे।

वहीं अब इमरजेंसी वार्ड शुरू होते ही यहां लगाई गई फल सीलिंग मुख्य द्वार से टूट कर गिर गई। इससे इमरजेंसी में उपचाराधीन मरीजों व स्टाफ में हड़कंप मच गया। जैसे-तैसे मामले को संभाला गया। ऐसे में यहां मौजूद लोगों ने एक बार फिर बिल्डिंग पर लगाए जा रही करोड़ों रुपये की राशि पर सवाल खड़े किए हैं।