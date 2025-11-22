Jind News: लेबोरेटरी में लगी आग, दम घुटने से संचालक की मौत
जींद के हुडा मार्केट में एक लेबोरेटरी में आग लगने से संचालक प्रवीण की दम घुटने से मौत हो गई। वह बेसमेंट में सो रहा था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण धुएं से उसका दम घुट गया। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।
जागरण संवाददाता, जींद। डीआरडीए के सामने हुडा मार्केट में शुक्रवार देर रात को निजी लेबोरेटरी में आग लगने से बेसमेंट में सो रहे संचालक की दम घुटने से मौत हो गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इसके बाद शव को बाहर निकाला। सिविल लाइन थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिया।
गांव घोघड़िया निवासी 29 वर्षीय प्रवीण हुडा मार्केट में पार्टनरशिप में लेबोरेटरी चलाता था। देर रात तक काम होने के कारण वह अकसर बेसमेंट में ही सो जाता था। शुक्रवार को भी वह देर तक काम करने के बाद लेबोरेटरी में बने बेसमेंट में ही सो गया। स्वजन के अनुसार रात को शार्ट-सर्किट से आग लग गई। बेसमेंट में सोया प्रवीण इसके अंदर ही फंस गया।
धुआं अधिक होने के कारण प्रवीण का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। लेबोरेटरी के पास ही निजी अस्पताल के गार्ड ने आग की लपटें उठती देखी दी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड और सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। फोरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल का जायजा लिया।
ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ियों के साथ पड़ा था शव
जिस समय लेबोरेटरी के शटर को खोला, उस दौरान प्रवीण ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ियों के साथ पड़ा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी। इससे साफ था कि प्रवीण बेसमेंट में आग लगने के बाद बचने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर आया, जिसका शटर बंद था।
बिजली उपकरणों के जलने के कारण हुए धुएं से प्रवीण का दम घुट गया और वह सीढ़ियों के साथ गिर गया। इससे उसकी मौत हो गई। सिविल लाइन थाना प्रभारी पूजा ने बताया कि युवक की मौत धुएं से दम घुटने के कारण हुई है। आग लगने का कारण शार्ट-सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
