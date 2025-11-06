जींद में अधजले हाल में मिली थी शिक्षक की लाश, पुलिस ने सुलझाई मर्डर मिस्ट्री, छोटा भाई ही निकला कातिल
जींद के अमरहेड़ी गांव में शिक्षक राजकुमार की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मृतक के छोटे भाई राजेश को गिरफ्तार किया है, जिसने पारिवारिक विवाद के चलते राजकुमार की हत्या की और सबूत मिटाने के लिए घर में आग लगा दी। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, जींद। अमरहेड़ी गांव में बीते 20 सितंबर को मकान में अधजले हाल में मिले शिक्षक राजकुमार की मौत अब रहस्य नहीं रही। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि राजकुमार की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके छोटे भाई राजेश उर्फ कोकन ने ही की थी।
घरेलू विवाद ने इस रिश्ते को इतना जहरीला बना दिया कि भाई ने भाई का खून कर डाला और सबूत मिटाने के लिए मकान में आग लगा दी। सदर थाना पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे तीन दिन के रिमांड पर लिया गया। पूछताछ में ही राजकुमार की हत्या का पूरा सच सामने आया। राजकुमार खेड़ा खेमावती राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक थे।
20 सितंबर की सुबह जब गांववाले सैर के लिए निकले, तो उन्होंने उनके मकान से धुआं उठता देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाई तो अंदर से राजकुमार का अधजला शव बरामद हुआ। वह अमरहेड़ी गांव में अकेले रहते थे। पत्नी भिवानी के अस्पताल में स्टाफ नर्स हैं, जबकि बेटा हिमांशु रोहतक में पढ़ाई कर रहा है। हत्या का मामला भी बेटे हिमांशु ने ही दर्ज कराया था। जांच के दौरान पुलिस का संदेह छोटे भाई राजेश पर गहराया।
कई दिन निगरानी के बाद पुलिस ने उसे मंगलवार को हिरासत में लिया। बुधवार को रिमांड पर पूछताछ में राजेश ने अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि घरेलू विवाद को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। गुस्से में उसने डंडे से वार कर राजकुमार को बेहोश किया, फिर गाड़ी में डालकर बाहर ले गया और पीट-पीटकर जान ले ली।
इसके बाद शव को वापस घर लाकर मकान में आग लगा दी ताकि वारदात को दुर्घटना का रूप दिया जा सके। थाना प्रभारी बलजीत सिंह ने बताया कि आरोपित राजेश से पूछताछ जारी है। उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। दोनों भाई एक ही गांव में रहते थे और हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद ही प्रमुख कारण रहा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।