जींद में स्कॉर्पियो ड्राइवर ने मारी बाइक को टक्कर, सीआरएसयू के दो छात्र घायल, लगाया जाम

जागरण संवाददाता, जींद : गोहाना रोड फ्लाइओवर नाके के पास सोमवार शाम को स्कॉर्पियों चालक ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवक चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के छात्र हैं। मंगलवार को छात्रों ने पुलिस कार्रवाई में ढील का आरोप लगाया। इसके अलावा आरोपित की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सीआरएसयू के सामने जाम लगाया।

दो घंटे तक लगे जाम के कारण वाहन चालक परेशान हुए। जाम के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे। डीएसपी संदीप सिंह ने छात्रों को कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपित स्कॉर्पियों चालक कार्तिकेय के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

सोमवार शाम को छात्र गांव मनोहरपुर निवासी प्रवेश व तनिष्क बाइक पर गोहाना रोड फ्लाइओवर के पास जा रहे थे। इसी दौरान स्कॉर्पियों ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें तनिष्क को पीजीआइ रोहतक रेफर कर दिया। पुलिस ने प्रवेश की शिकायत पर पिंडारा निवासी स्कॉर्पियों चालक कार्तिकेय के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रवेश ने आरोप लगाया कि कार्तिकेय ने उनको जानबूझकर हत्या करने के इरादे से टक्कर मारी। मंगलवार को सीआरएसयू छात्रों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए विवि के सामने जींद-गोहाना मार्ग पर जाम लगा दिया।