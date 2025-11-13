Language
    जींद में 418 पहुंचा AQI, जहरीली हवा ने स्कूलों पर जड़ा ताला; 1 से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई ऑनलाइन

    Updated: Thu, 13 Nov 2025 04:21 PM (IST)

    जींद जिले में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए, जिला उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने पहली से पांचवीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को आगामी आदेशों तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। 12 नवंबर को जींद का AQI 418 दर्ज किया गया, जो अत्यंत गंभीर श्रेणी में आता है। स्कूल प्रशासन को ऑनलाइन शिक्षा जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

    जींद जिले में पांचवीं कक्षा तक आगामी आदेशों तक स्कूल बंद रखने के आदेश (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जींद। जिले में प्रदूषण की अत्यंत गंभीर श्रेणी के चलते डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने पहली से पांचवीं कक्षा तक फिजिकल कक्षाओं पर रोक के आदेश जारी किए हैं।

    ये आदेश सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू रहेंगे। डीसी ने बताया कि 12 नवंबर को जींद का औसतन एक्यूआइ 418 दर्ज किया गया। जो अत्यंत गंभीर श्रेणी में आता है।

    उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के हित में यह निर्णय लिया गया है। स्कूल प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि जहां संभव हो, वहा ऑनलाइन अथवा हाइब्रिड माध्यम से शिक्षण कार्य सुचारू रूप से जारी रखा जाए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

    उन्होंने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करें। किसी भी स्कूल में कक्षा पांचवीं तक की फिजिकल कक्षाएं न लगाई जाएं।