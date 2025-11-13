जींद में 418 पहुंचा AQI, जहरीली हवा ने स्कूलों पर जड़ा ताला; 1 से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई ऑनलाइन

जागरण संवाददाता, जींद। जिले में प्रदूषण की अत्यंत गंभीर श्रेणी के चलते डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने पहली से पांचवीं कक्षा तक फिजिकल कक्षाओं पर रोक के आदेश जारी किए हैं।

ये आदेश सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू रहेंगे। डीसी ने बताया कि 12 नवंबर को जींद का औसतन एक्यूआइ 418 दर्ज किया गया। जो अत्यंत गंभीर श्रेणी में आता है।

उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के हित में यह निर्णय लिया गया है। स्कूल प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि जहां संभव हो, वहा ऑनलाइन अथवा हाइब्रिड माध्यम से शिक्षण कार्य सुचारू रूप से जारी रखा जाए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।