    जींद: बेलरखां में शराब ठेके पर पिस्तौल से लूट, दो के खिलाफ मामला दर्ज

    By Dharmbir Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:30 AM (IST)

    जींद के बेलरखां गांव में एक शराब ठेके पर तीन लोगों ने पिस्तौल दिखाकर छह हजार रुपये और दो शराब की बोतलें लूट लीं। पुलिस ने एक व्यक्ति को नामजद किया है और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता प्रदीप ने बताया कि मुख्य आरोपी बलिंद्र और उसके साथियों ने बंदूक दिखाकर लूटपाट की। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    जींद: बेलरखां में शराब ठेके पर पिस्तौल से लूट (File Photo)

    जागरण संवाददाता, जींद। गांव बेलरखां में स्थित शराब ठेके से तीन लोगों ने पिस्तौल के बल मंगलवार शाम को छह हजार रुपये तथा दो बोतल शराब की लूट ली। पुलिस ने एक व्यक्ति को नामजद कर दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

    नरवाना सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में गांव डाहौला निवासी प्रदीप ने बताया कि मंगलवार शाम को वह बेलरखां शराब ठेके में बैठा था। उसी समय गांव बेलरखां निवासी बलिंद्र अपने दो अन्य साथियों के साथ शराब ठेके पर आया।

    उसने पिस्तौल दिखाकर कहा कि गल्ले में जितने पैसे है, दे दो। इसके बाद उसने पैसे नहीं दिए तो बलिंद्र ने अपने अन्य दो साथियों की मदद से गल्ले में रखे छह हजार रुपये तथा दो शराब की बोतल लूट ली। इसके बाद आरोपित फरार हो गए। पुलिस ने बलिंद्र को नामजद करते हुए दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।