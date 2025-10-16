जींद: बेलरखां में शराब ठेके पर पिस्तौल से लूट, दो के खिलाफ मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, जींद। गांव बेलरखां में स्थित शराब ठेके से तीन लोगों ने पिस्तौल के बल मंगलवार शाम को छह हजार रुपये तथा दो बोतल शराब की लूट ली। पुलिस ने एक व्यक्ति को नामजद कर दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नरवाना सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में गांव डाहौला निवासी प्रदीप ने बताया कि मंगलवार शाम को वह बेलरखां शराब ठेके में बैठा था। उसी समय गांव बेलरखां निवासी बलिंद्र अपने दो अन्य साथियों के साथ शराब ठेके पर आया।