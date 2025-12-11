जींद-गोहाना मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, कंटेनर-पिकअप के बीच जोरदार टक्कर में सहायक की मौत; चालक गंभीर
जींद-गोहाना मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में कंटेनर और पिकअप की टक्कर हो गई, जिसमें पिकअप के सहायक की मौके पर ही मौत हो गई और चालक गंभीर रूप से घायल हो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जींद। जींद-गोहाना मार्ग पर गांव निडानी के पास बुधवार सुबह कंटेनर और पिकअप गाड़ी के बीच टक्कर हो गई। इसमें पिकअप सवार सहायक पंजाब के सुनाम निवासी 75 वर्षीय शमशेर की मौत हो गई, चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पीजीआइ रोहतक रेफर किया गया है।
गोहाना की तरफ जाते समय हादसा
पंजाब के सुनाम निवासी शक्ति अपने सहायक शमशेर के साथ पिकअप गाड़ी लेकर बुधवार सुबह गोहाना की तरफ जा रहा था। गांव निडानी के पास जींद-गोहाना मार्ग पर सामने से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर से उनकी पिकअप की टक्कर हो गई। इस दौरान कंटेनर सड़क पर पलट गया। चालक कंटेनर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।
पिकअप गाड़ी में फंसे चालक शक्ति व उसके सहायक शमशेर को आसपास के लोगों ने बाहर निकालकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया। यहां पर चिकित्सकों ने शमशेर को मृत घोषित कर दिया, जबकि शक्ति की गंभीर हालत देख पीजीआइ रोहतक रेफर कर दिया गया। सूचना पाकर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और मौके का जायजा लिया।
जांच में जुटी पुलिस
शमशेर के बेटे त्रिलोक ने बताया कि शक्ति व उसके पिता शमशेर पंजाब से गैस गीजर लोड करके दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में यह हादसा हो गया। सदर थाना जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
