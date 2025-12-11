जींद-गोहाना मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, कंटेनर-पिकअप के बीच जोरदार टक्कर में सहायक की मौत; चालक गंभीर

जागरण संवाददाता, जींद। जींद-गोहाना मार्ग पर गांव निडानी के पास बुधवार सुबह कंटेनर और पिकअप गाड़ी के बीच टक्कर हो गई। इसमें पिकअप सवार सहायक पंजाब के सुनाम निवासी 75 वर्षीय शमशेर की मौत हो गई, चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पीजीआइ रोहतक रेफर किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोहाना की तरफ जाते समय हादसा पंजाब के सुनाम निवासी शक्ति अपने सहायक शमशेर के साथ पिकअप गाड़ी लेकर बुधवार सुबह गोहाना की तरफ जा रहा था। गांव निडानी के पास जींद-गोहाना मार्ग पर सामने से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर से उनकी पिकअप की टक्कर हो गई। इस दौरान कंटेनर सड़क पर पलट गया। चालक कंटेनर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

पिकअप गाड़ी में फंसे चालक शक्ति व उसके सहायक शमशेर को आसपास के लोगों ने बाहर निकालकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया। यहां पर चिकित्सकों ने शमशेर को मृत घोषित कर दिया, जबकि शक्ति की गंभीर हालत देख पीजीआइ रोहतक रेफर कर दिया गया। सूचना पाकर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और मौके का जायजा लिया।