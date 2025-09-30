Language
    कभी देखा है ऐसा रावण? जींद में आखों से देखते और मुंह से बोलते दिखाई देंगे पुतले, 50 फीट होगी लंबाई

    By Joginder Duhan Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:11 PM (IST)

    हरियाणा के जींद में दशहरे पर रावण दहन की तैयारियां जोरों पर हैं। अर्जुन स्टेडियम में 50 फीट ऊंचे रावण का पुतला जलाया जाएगा। कलाकार कुंभकरण को सींगों वाला बना रहे हैं जिसकी आंखें चमकेंगी। इस बार मेघनाथ के हाथ में गदा होगी। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

    हरियाणा के जींद में रावण बनाते हुए कर्मचारी (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, जींद। दशहरे पर रावण दहन काे लेकर तैयारियां जोरो पर हैं। एक ओर जहां बाजारों में रौनक है वहीं दूसरी ओर कलाकार भी रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले तैयार कर रहे हैं। दशहरे पर शहर में मुख्य दो जगह अर्जुन स्टेडियम व रेलवे जंक्शन के पास ग्राउंड में पुतले दहन किए जाएंगे।

    अर्जुन स्टेडियम में जो पुतले दहन किए जाएंगे, उनमें रावण की ऊंचाई 50 फीट रहेगी, जबकि पिछली बार रावण की ऊंचाई 45 फीट थी।

    रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले तैयार करने वाले कलाकार करैती शर्मा, संजय शर्मा, बृजू शर्मा, अजय शर्मा, रेखा शर्मा व मंगली शर्मा का कहना है कि इस बार सींग वाला कुंभकरण होगा।

    उसकी आंखे लाल रहेंगी, जो अंधेरा होने पर चमकेगी। पिछली बार की तरह रावण आंखों से देखते हुए व मुंह से बोलता हुआ दिखाई देखा। पिछली बार की तुलना में इस बार रावण के पुतले की ऊंचाई पांच फीट ज्यादा की गई है।

    कलाकारों का कहना है कि वे पिछले लगभग डेढ़ महीने से पुतले तैयार करने में लगे हुए हैं। तीनों पुतलों को तैयार करने पर लागत लगभग डेढ़ लाख रुपये आई है। पिछली बार मेघनाथ की आंखें लाल थी।

    पिछली बार रावण के पुतले की ऊंचाई 45 फीट थी, जबकि मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले की ऊंचाई 40-40 फीट थी। पिछले बार की अपेक्षा इस बार तीनों पुतले के जूतों के आकार में भी बदलाव किया गया है। तीनों पुतलों के जूते बड़े हैं। रावण के पैर काले रंग, कुंभकरण के पैर पीले रंग और मेघनाथ के पैर गुलाबी रंग के तैयार किए गए हैं।

    मेघनाथ के हाथ में भाले की जगह होगी गदा

    इस बार तीनों पुतलों के हथियारों में भी बदलाव किया गया है। कलाकारों ने बताया कि पिछली बार मेघनाथ का हथियार भाला था, इस बार मेघनाथ का हथियार गदा रहेगा।

    पिछली बार की तरह रावण के हाथ में तलवार रहेगी। अजय शर्मा ने कहा कि उन्होंने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के पास मनाए जाने वाले दशहरे को लेकर 45 फीट का रावण तैयार किया है।

    अर्जुन स्टेडियम में करेंगे दहन

    सनातन धर्म रामलीला क्लब की तरफ ये पुतले तैयार करवाए गए हैं। रावण के पुतले के दहन कार्यक्रम के दौरान अर्जुन स्टेडियम में मेले का भी आयोजन किया जाएगा। जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। जिसके चलते पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। रामलीला प्रबंधन कमेटी ने भी अपने स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां की हैं।