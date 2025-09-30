कभी देखा है ऐसा रावण? जींद में आखों से देखते और मुंह से बोलते दिखाई देंगे पुतले, 50 फीट होगी लंबाई

हरियाणा के जींद में दशहरे पर रावण दहन की तैयारियां जोरों पर हैं। अर्जुन स्टेडियम में 50 फीट ऊंचे रावण का पुतला जलाया जाएगा। कलाकार कुंभकरण को सींगों वाला बना रहे हैं जिसकी आंखें चमकेंगी। इस बार मेघनाथ के हाथ में गदा होगी। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, जींद। दशहरे पर रावण दहन काे लेकर तैयारियां जोरो पर हैं। एक ओर जहां बाजारों में रौनक है वहीं दूसरी ओर कलाकार भी रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले तैयार कर रहे हैं। दशहरे पर शहर में मुख्य दो जगह अर्जुन स्टेडियम व रेलवे जंक्शन के पास ग्राउंड में पुतले दहन किए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अर्जुन स्टेडियम में जो पुतले दहन किए जाएंगे, उनमें रावण की ऊंचाई 50 फीट रहेगी, जबकि पिछली बार रावण की ऊंचाई 45 फीट थी। रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले तैयार करने वाले कलाकार करैती शर्मा, संजय शर्मा, बृजू शर्मा, अजय शर्मा, रेखा शर्मा व मंगली शर्मा का कहना है कि इस बार सींग वाला कुंभकरण होगा। उसकी आंखे लाल रहेंगी, जो अंधेरा होने पर चमकेगी। पिछली बार की तरह रावण आंखों से देखते हुए व मुंह से बोलता हुआ दिखाई देखा। पिछली बार की तुलना में इस बार रावण के पुतले की ऊंचाई पांच फीट ज्यादा की गई है।

कलाकारों का कहना है कि वे पिछले लगभग डेढ़ महीने से पुतले तैयार करने में लगे हुए हैं। तीनों पुतलों को तैयार करने पर लागत लगभग डेढ़ लाख रुपये आई है। पिछली बार मेघनाथ की आंखें लाल थी। पिछली बार रावण के पुतले की ऊंचाई 45 फीट थी, जबकि मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले की ऊंचाई 40-40 फीट थी। पिछले बार की अपेक्षा इस बार तीनों पुतले के जूतों के आकार में भी बदलाव किया गया है। तीनों पुतलों के जूते बड़े हैं। रावण के पैर काले रंग, कुंभकरण के पैर पीले रंग और मेघनाथ के पैर गुलाबी रंग के तैयार किए गए हैं।