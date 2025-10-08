जींद में सड़कों पर छाया अंधेरा, स्ट्रीट लाइटें खारब होने से यात्री हो रहे परेशान; शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं

जींद के पटियाला चौक स्थित रेलवे रोड पर लाइटें न जलने से यात्रियों को रात में परेशानी हो रही है। दुकानें बंद होते ही अंधेरा छा जाता है जिससे वारदात का डर बना रहता है। लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से लाइटें दुरुस्त करवाने की मांग की है ताकि यात्रियों को सुरक्षित महसूस हो।

जागरण संवाददाता, जींद। पटियाला चौक स्थित रेलवे रोड पर लाइट नहीं जलने के चलते रात के समय यहां से गुजरने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एसीआइ बैंक से लेकर दवा फैक्टरी तक सड़क किनारे लगी लाइट पूरी तरह से बंद हैं। ऐसे में यहां शाम होते ही अंधेरा छा जाता है।

हालांकि, जब तक दुकानें खुली रहती हैं तब तक तो रोशनी रहती है व यात्रियों व वाहन चालकों को गुजरने में कोई परेशानी नहीं होती है। जैसे ही यहां दुकानें बंद होती हैं और पूरा अंधेरा हो जाता है तो यात्रियों को कोई भी वारदात होने का भय सताता रहता है।

रात के समय अधिकतर रेल यात्री अपने घरों के जाने के लिए इसी रेलवे रोड का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे में यहां रात के समय अंधेरा छाए रहने के चलते कोई भी आसानी से वारदात को अंजाम दे फरार हो सकता है।

स्ट्रीट लाइट ठीक करवाए जाने को लेकर लोगों ने अधिकारियों को अवगत करवाया है, लेकिन लाइटों को दुरुस्त नहीं करवाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन किसी वारदात का इंतजार रहा है। जब वारदात होगी, तब प्रशासन जागेगा और यहां लाइट जलेगी। पटियाला चौक स्थित रेलवे रोड शहर के मुख्य मार्गों में से एक है। इस रोड पर रेलवे जंक्शन होने के चलते दिन भर रेल यात्री इसी मार्ग का उपयोग करते हैं।

इसके अलावा यहां एसबीआइ बैंक सहित कई अन्य प्रतिष्ठान व दुकानें भी मौजूद हैं। राहगीरों को रात के समय कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए यहां स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं, लेकिन इनमें से आधी स्ट्रीट लाइटें जलती हैं और आधी नहीं। 40 क्वार्टर मोड पर तो ये लाइट बिल्कुल भी नहीं जलती, जिससे यहां से गुजरने वाले यात्रियों व आसपास रहने वाले लोगों को भय के साये में रहना पड़ रहा है।