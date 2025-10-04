जींद के सफीदों की गीता कॉलोनी से पकड़ा बम-पटाखों का जखीरा, एक व्यक्ति गिरफ्तार

जींद के सफीदों में सीआईए ने गीता कॉलोनी में एक घर पर छापा मारकर 72 किलोग्राम पटाखे बरामद किए। पुलिस ने राहुल नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो अवैध रूप से पटाखों का कारोबार कर रहा था। उसके घर से 30 डिब्बे पटाखे मिले लेकिन वह कोई लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा सका। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

जागरण संवाददाता, जींद। सीआइए ने सफीदों की गीता कॉलोनी वार्ड नंबर 11 के मकान से पटाखों का जखीरा बरामद किया है। गीता कालोनी निवासी राहुल को 72 किलोग्राम पटाखों के साथ गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। सीआइए के इंचार्ज उप-निरीक्षक राधेश्यम ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी।

सूचना देने वाले ने बताया था कि गीता कालोनी में राहुल नामक युवक पटाखों का अवैध कारोबार करता है। उसके घर में पटाखे बिक्री के लिए रखे हैं। सूचना पाकर पुलिस ने राहुल के घर में दबिश दी। पुलिस को राहुल के घर से 30 गत्ते के डिब्बे मिले। इनमें अलग-अलग ब्रांड के अलग-अलग प्रकार के पटाखे भरे थे।