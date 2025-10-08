Language
    जींद के फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा, गाय को बचाने के प्रयास में डिवाइडर से टकराई बाइक; एक युवक की मौत और दूसरा घायल

    By Dharmbir Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:53 PM (IST)

    जींद में पुरानी हांसी रोड पर फ्लाईओवर के पास बाइक डिवाइडर से टकराने से एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा सड़क पर गाय को बचाने के प्रयास में हुआ। मृतक अमित भिवानी रोड का निवासी था और एक शोरूम पर काम करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    हांसी रोड पर डिवाइडर से टकराई बाइक, एक युवक की मौत, एक गंभीर

    जागरण संवाददाता, जींद। पुरानी हांसी रोड पर फ्लाईओवर के पास मंगलवार रात को 10 बजे एक बाइक डिवाइडर से टकरा गई। इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हो पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया।

    यह हादसा सड़क पर आई एक गाय को बचाने के चक्कर में हुआ। शहर थाना पुलिस ने मृतक भिवानी रोड वाल्मीकि बस्ती निवासी 22 वर्षीय अमित के शव का बुधवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। दोनों युवक एक ही बाइक पर थे और बिना हेलमेट के ही बाइक चला रहे थे।

    प्रत्यक्षदर्शी साहिल ने बताया कि जिस बाइक पर अमित और अजय चल रहे थे, उसके पीछे वह भी बाइक पर था। रात लगभग 10 बजे यह लोग बीड़ बड़ा वन की तरफ से भिवानी रोड अपनी कॉलोनी में जा रहे थे। अमित बाइक चला रहा था।

    जब यह लोग फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ने लगे तो अचानक इनकी बाइक के सामने एक गाय आ गई। इसे बचाने के चक्कर में उनकी बाइक सीधे डिवाइडर से टकरा गई।

    इसमें अमित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अजय गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने पुलिस को फोन किया। इससे पहले ही किसी गाड़ी में मदद लेकर यह नागरिक अस्पताल पहुंच गए थे।

    यहां चिकित्सकों ने अमित को मृत घोषित कर दिया जबकि अजय की गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआइ रोहतक रेफर कर दिया।

    एक शोरूम पर काम करता था मृतक अमित

    मृतक के भाई सुमित ने बताया कि उसका भाई अमित शहर में एक कंपनी के शोरूम पर काम करता था। उसने लगभग दो साल पहले प्रेम विवाह किया था। अभी तक उसके भाई को कोई बच्चा नहीं है। घायल अजय भी उसके भाई का दोस्त है।

    हेलमेट पहना होता तो बच सकती थी जान

    यदि अमित ने हेलमेट पहना होता तो उसका जान बच सकती है। जब बाइक डिवाइडर से टकराई तो अमित का सिर डिवाइडर से लग गया और जब वह ऊपर उछल कर नीचे गिरा तो उसका सिर फिर से टकरा गया।

    रात को 10 बजे सड़क दुर्घटना में भिवानी रोड निवासी वाल्मीकि कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय अमित की मौत हो गई जबकि अजय गंभीर रूप से घायल हो गया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है।

    -- जसबीर, जांच अधिकारी