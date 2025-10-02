जींद में अवैध पिस्तौल के साथ एवीटी स्टाफ ने किया आरोपी को गिरफ्तार

जींद में एवीटी स्टाफ ने सिंगवाल गांव के पास जसबीर नामक एक युवक को अवैध पिस्तौल के साथ पकड़ा। पुलिस को सूचना मिली थी कि जसबीर अवैध हथियार रखता है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अवैध पिस्तौल समेत एवीटी स्टाफ ने पकड़ा आरोपित जागरण संवाददाता, जींद। एवीटी स्टाफ ने सिंगवाल गांव के पास एक युवक को अवैध पिस्तौल समेत काबू किया है। आरोपित की पहचान गांव सिंगवाल निवासी जसबीर उर्फ कूका के रुप में हुई है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एवीटी स्टाफ प्रभारी उप-निरीक्षक कमल सिंह ने बताया कि पुलिस टीम एएसआइ रविंद्र सिंह के नेतृत्व में हथो चौक नरवाना के पास मौजूद थी। पुलिस को सूचना मिली कि गांव सिंगवाल गांव निवासी जसबीर उर्फ कूका अवैध पिस्तौल रखता है। वह इस समय हथो गांव से सिंगवाल गांव की तरफ पैदल जा रहा है।