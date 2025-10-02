Language
    जींद में अवैध पिस्तौल के साथ एवीटी स्टाफ ने किया आरोपी को गिरफ्तार

    By Dharmbir Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:46 PM (IST)

    जींद में एवीटी स्टाफ ने सिंगवाल गांव के पास जसबीर नामक एक युवक को अवैध पिस्तौल के साथ पकड़ा। पुलिस को सूचना मिली थी कि जसबीर अवैध हथियार रखता है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    अवैध पिस्तौल समेत एवीटी स्टाफ ने पकड़ा आरोपित (जागरण फोटो)

    अवैध पिस्तौल समेत एवीटी स्टाफ ने पकड़ा आरोपित

    जागरण संवाददाता, जींद। एवीटी स्टाफ ने सिंगवाल गांव के पास एक युवक को अवैध पिस्तौल समेत काबू किया है। आरोपित की पहचान गांव सिंगवाल निवासी जसबीर उर्फ कूका के रुप में हुई है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    एवीटी स्टाफ प्रभारी उप-निरीक्षक कमल सिंह ने बताया कि पुलिस टीम एएसआइ रविंद्र सिंह के नेतृत्व में हथो चौक नरवाना के पास मौजूद थी। पुलिस को सूचना मिली कि गांव सिंगवाल गांव निवासी जसबीर उर्फ कूका अवैध पिस्तौल रखता है। वह इस समय हथो गांव से सिंगवाल गांव की तरफ पैदल जा रहा है।

    पुलिस ने सूचना के आधार पर तुरंत मौके पर पहुंचकर जसबीर को काबू कर लिया। जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक अवैध पिस्तौल तथा एक रौंद बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।