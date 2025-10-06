Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जींद प्रेम विवाह के बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता बोले- ससुराल वालों ने हत्या कर लटकाया

    By Dharmbir Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:58 AM (IST)

    जींद में एक 23 वर्षीय नवविवाहिता ने प्रेम विवाह के 20 दिन बाद आत्महत्या कर ली। युवती के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति और सास के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रेम विवाह के बाद से ही युवती को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    नवविवाहिता ने फंदा लगाया, पिता बोले- ससुराल वालों ने हत्या कर लटकाया।

    जागरण संवाददाता, जींद। शहर की विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी 23 वर्षीय नवविवाहिता ने शनिवार रात को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 20 दिन पहले ही युवती ने प्रेम विवाह किया था।

    वहीं, युवती के पिता ने हत्या की शव को लटकाने का आरोप लगाया है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और रात को ही शव को नागरिक अस्पताल पहुंचाया। रविवार सुबह अलीना के पिता गुलाब सिंह के बयान दर्ज हुए और पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिता की शिकायत पर पुलिस ने पति नफीस व उसकी मां रूबी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हिसार जिले के गांव महजद निवासी गुलाब सिंह ने शहर थाना पुलिस को बताया कि उसकी बेटी अलीना ने जींद शहर की विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी नफीस से 20 दिन पहले प्रेम विवाह किया था।

    अलीना नफीस के साथ विश्वकर्मा कॉलोनी में आकर रहने लगी। शादी के बाद से ही अलीना को उसकी सास ताने मारने लगी और दहेज के लिए परेशान करने लगी। नफीस भी उसके साथ मारपीट करता था। गुलाब ने आरोप लगाया कि अलीना की उसकी ससुराल के लोगों ने हत्या करके फंदे पर लटकाया है। शहर थाना प्रभारी मनीष ने बताया कि जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।

    कुछ दिन घर से बाहर रहे थे दोनों

    अलीना और नफीस के स्वजन ने लगभग दो महीने पहले शादी की बात शुरू की थी। किसी कारण दोनों की शादी नहीं हो पाई। इसी दौरान दोनों ने एक-दूसरे के फोन नंबर ले लिए और बात करने लगे।

    जब स्वजन राजी नहीं हुए तो दोनों ने घर से भागकर अदालत में प्रेम विवाह कर लिया। कुछ दिन दोनों घर से भी बाहर रहे, लेकिन अब दोनों विश्वकर्मा कॉलोनी में नफीस के घर पर रहने लगे थे।