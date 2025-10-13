जींद में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और डीजे पर प्रतिबंध, उल्लंघन करनेवालों पर होगी सख्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, जींद। सार्वजनिक स्थलों, बैंक्वेट हॉल, धर्मशालाओं, होटलों और निजी समारोहों में ध्वनि यंत्रों के प्रयोग को लेकर प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर लाउडस्पीकर, डीजे, ढोल, बैंड या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना प्रशासनिक अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए आयोजनकर्ता को उपमंडल अधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति में निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना होगा।

एसडीएम सत्यवान ने बताया कि रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे, ढोल या बैंड का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्देश धार्मिक आयोजनों, विवाह समारोहों, सामाजिक व निजी आयोजनों पर समान रूप से लागू होंगे। इसके अलावा अस्पताल, नर्सिंग होम, स्कूल, न्यायालय, बैंक, दूरभाष केंद्र या शासकीय कार्यालयों से 200 मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूरी तरह निषिद्ध है।

इसी प्रकार साइलेंस जोन घोषित क्षेत्रों में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। वहां की आवाज को एंबियंट साउंड लेवल पर ही रखा जाएगा। प्रशासन द्वारा जारी ध्वनि सीमा मानक औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 डीबी और रात्रि में 70 डीबी, वाणिज्यिक क्षेत्र में दिन के समय 65 डीबी, रात्रि में 55 डीबी और आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 डीबी व रात्रि में 45 डीबी निर्धारित किए गए हैं।