जींद में जमीन को लेकर खूनी संघर्ष में 4 को उम्रकैद 6 को 7-7 साल कैद

जागरण संवाददाता, जींद। दनौदा खुर्द गांव में दस साल पहले जमीन को लेकर हुए खूनी संघर्ष में अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। एक पक्ष के चार लोगों को उम्रकैद व 33-33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

दूसरे पक्ष के छह लोगों को हत्या का प्रयास करने पर सात-सात साल की कैद व 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अदालत में चले अभियोग के अनुसार दनौदा खुर्द गांव में 12 मई 2015 को जमीन को लेकर एक ही परिवार के लोगों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। इसमें भाले, चाकू व गंडास चलाए थे। दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए थे।