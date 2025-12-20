Language
    जींद में जमीन को लेकर खूनी संघर्ष में 4 को उम्रकैद 6 को 7-7 साल कैद

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:26 PM (IST)

    जींद के दनौदा खुर्द गांव में दस साल पहले जमीन विवाद में हुए खूनी संघर्ष के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। एक पक्ष के चार लोगों को उम्रकैद और दूसर ...और पढ़ें

    जींद में जमीन को लेकर खूनी संघर्ष में 4 को उम्रकैद 6 को 7-7 साल कैद (File Photo)


    जागरण संवाददाता, जींद। दनौदा खुर्द गांव में दस साल पहले जमीन को लेकर हुए खूनी संघर्ष में अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। एक पक्ष के चार लोगों को उम्रकैद व 33-33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

    दूसरे पक्ष के छह लोगों को हत्या का प्रयास करने पर सात-सात साल की कैद व 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अदालत में चले अभियोग के अनुसार दनौदा खुर्द गांव में 12 मई 2015 को जमीन को लेकर एक ही परिवार के लोगों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। इसमें भाले, चाकू व गंडास चलाए थे। दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए थे।

    एक गुट के प्रताप की अधिक चोट लगने के कारण मौत हो गई थी। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने एक पक्ष के भजन उर्फ लाल सिंह उर्फ हरभजन सिंह, रमेश सिंह, रामफल सिंह व इंद्रो देवी को हत्या का दोषी करार दिया। इन लोगों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, दूसरे पक्ष के छह लोग दनौदा खुर्द निवासी रणबीर सिंह, सुखविंद्र सिंह, जरनेल व कैथल जिले के गांव दुबल निवासी दिलावर, दुलीचंद, अमरीक को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है।

     