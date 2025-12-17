जींद से पंजाब बाढ़ पीड़ितों को 1767 लीटर डीजल और रसद सामग्री का किया गया वितरण, तीन हजार एकड़ जमीन हो गई बंजर
जींद ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को 1767 लीटर डीजल और रसद सामग्री वितरित की। भारी बारिश और बाढ़ के कारण पंजाब में तीन हजार एकड़ जमीन बंजर हो गई है, जिसस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जींद। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एचएसजीएमसी) के सानिध्य में जींद जिले की संगत ने मानवता की मिसाल कायम की है। कमेटी के अंतरिम सदस्य सरदार करनैल सिंह निम्नाबाद और स्थानीय गुरुद्वारा मैनेजर गुरविंदर सिंह चौगामा के नेतृत्व में जींद की विभिन्न संगतों व 36 बिरादरियों के सहयोग से पंजाब के तरनतारन जिले के गांव मुंडा में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बड़ा राहत अभियान चलाया गया।
प्रसिद्ध कथावाचक बाबा बंता सिंह की अगुवाई में यह टीम पंजाब के गांव मुंडा पहुंची और पीड़ितों को 1767 लीटर डीजल, तेल व अन्य रसद सामग्री वितरित की गई। यह सहायता विशेष रूप से किसानों के लिए उपयोगी साबित होगी, क्योंकि बाढ़ के कारण खेतों में पानी निकालने के लिए डीजल की सख्त जरूरत थी।
गुरविंदर सिंह चौगामा ने बताया कि तरनतारन जिले के कई गांवों में अभी भी छह-छह फुट तक रेता, कीचड़ और रेत जमा है। इससे लगभग तीन हजार एकड़ बोने योग्य जमीन पूरी तरह बंजर हो चुकी है।
बाढ़ की तबाही से किसान बेहद परेशान हैं और फसलों की बुआई प्रभावित हुई है। यह सेवा कार्य पंजाब में भयंकर बाढ़ के बाद जारी राहत प्रयासों का हिस्सा है, जहां हजारों गांव प्रभावित हुए थे। जींद की संगत की इस पहल को स्थानीय लोगों ने सराहा है और इसे भाईचारे की अनुपम मिसाल बताया है। ऐसे समय में जब प्राकृतिक आपदाएं सीमाओं को नही मानती। हरियाणा से पंजाब तक फैली यह सेवा की भावना समाज को एकजुट करने का संदेश दे रही है।
