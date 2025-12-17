जींद से पंजाब बाढ़ पीड़ितों को 1767 लीटर डीजल और रसद सामग्री का किया गया वितरण, तीन हजार एकड़ जमीन हो गई बंजर

जागरण संवाददाता, जींद। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एचएसजीएमसी) के सानिध्य में जींद जिले की संगत ने मानवता की मिसाल कायम की है। कमेटी के अंतरिम सदस्य सरदार करनैल सिंह निम्नाबाद और स्थानीय गुरुद्वारा मैनेजर गुरविंदर सिंह चौगामा के नेतृत्व में जींद की विभिन्न संगतों व 36 बिरादरियों के सहयोग से पंजाब के तरनतारन जिले के गांव मुंडा में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बड़ा राहत अभियान चलाया गया।

प्रसिद्ध कथावाचक बाबा बंता सिंह की अगुवाई में यह टीम पंजाब के गांव मुंडा पहुंची और पीड़ितों को 1767 लीटर डीजल, तेल व अन्य रसद सामग्री वितरित की गई। यह सहायता विशेष रूप से किसानों के लिए उपयोगी साबित होगी, क्योंकि बाढ़ के कारण खेतों में पानी निकालने के लिए डीजल की सख्त जरूरत थी।