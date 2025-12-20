Language
    Haryana News: जींद में युवक पर रंजिशन हमला, सात लोगों पर मामला दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच

    By Bijender Malik Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:59 PM (IST)

    जींद के सफीदों रेलवे स्टेशन के पास रास्ता रोककर एक युवक पर हमला किया गया, जिससे वह घायल हो गया। शहर थाना सफीदों पुलिस ने इस मामले में सात लोगों के खिल

    जींद में युवक पर रंजिशन हमला, सात लोगों पर मामला दर्ज (File Photo)

    जागरण संवाददाता, जींद। सफीदों रेलवे स्टेशन के पास रास्ता रोककर युवक पर हमला कर घायल करने पर शहर थाना सफीदों पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    गांव सरफाबाद निवासी महेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके भतीजे जसवंत की गांव छापर निवासी अजय से रंजिश चली आ रही है।

    उसी रंजिश के चलते अजय तथा उसके साथियों ने 18 दिसंबर को रेलवे स्टेशन के पास जसवंत को घेर लिया और हमला कर दिया। इसमें उसके भतीजे को काफी चोटें आई। शहर थाना पुलिस ने महेश की शिकायत पर अजय, लखी, शेरा, अनिल, कर्मबीर, कश्मीरा, महेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

