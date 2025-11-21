जींद में गली में खेल रही पांच साल की बच्ची पर जानेलवा हमला, गर्दन पर चाकू से किया वार
जींद में एक पांच साल की बच्ची पर जानलेवा हमला हुआ। गली में खेलते समय अज्ञात हमलावर ने बच्ची की गर्दन पर चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमलावर की तलाश जारी है।
संवाद सूत्र, जागरण. नरवाना (जींद)। प्रीतम बाग कालोनी में बुधवार देर शाम एक नाबालिग लड़के ने अपने घर के बाहर खेल रही पांच वर्षीय बच्ची की गर्दन पर चाकू से वारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्वजन घायल को नागरिक अस्पताल लेकर गए, जहां डाक्टरों ने छह टांके लगाकर प्राथमिक उपचार कर सीटी स्कैन के लिए अग्रोहा मेडिकल कालेज रेफर कर दिया।
पुलिस ने मां की शिकायत पर नाबालिग के खिलाफ हत्या प्रयास का मामला दर्ज किया है। प्रीतम बाग वासी सुमन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी पांच वर्षीय बेटी दित्या अपने घर के बाहर गली में खेल रही थी।
उसी कॉलोनी का दूसरी गली में रहने वाला 17 वर्षीय लड़का मुंह पर कपड़ा बांधकर आया और उसकी लड़की को मारने की नियत से उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। लड़की पर चाकू से हमला होने पर वह घर में ऊपर से नीचे दौड़ी आई। उस लड़के ने उसके पेट में मुक्कों से वार किया। इतने में उसका पति भी ऊपर कमरे से नीचे आया और उस लड़के को काबू किया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।