जींद में गली में खेल रही पांच साल की बच्ची पर जानेलवा हमला, गर्दन पर चाकू से किया वार

संवाद सूत्र, जागरण. नरवाना (जींद)। प्रीतम बाग कालोनी में बुधवार देर शाम एक नाबालिग लड़के ने अपने घर के बाहर खेल रही पांच वर्षीय बच्ची की गर्दन पर चाकू से वारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्वजन घायल को नागरिक अस्पताल लेकर गए, जहां डाक्टरों ने छह टांके लगाकर प्राथमिक उपचार कर सीटी स्कैन के लिए अग्रोहा मेडिकल कालेज रेफर कर दिया।

पुलिस ने मां की शिकायत पर नाबालिग के खिलाफ हत्या प्रयास का मामला दर्ज किया है। प्रीतम बाग वासी सुमन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी पांच वर्षीय बेटी दित्या अपने घर के बाहर गली में खेल रही थी।