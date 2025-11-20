Language
    जींद में गर्म तेल फेंक युवक को झुलसाने के दोषी को दस साल की कैद

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:29 PM (IST)

    जींद के सफीदों में 2020 में एक व्यक्ति पर गर्म तेल फेंकने के मामले में अदालत ने आरोपी जोगिंदर को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। पीड़ित दीपक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जोगिंदर ने पहले उसके पिता से मारपीट की और बाद में उस पर गर्म तेल फेंक दिया, जिससे वह झुलस गया था। अदालत ने दोषी पर 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

    जागरण संवाददाता, जींद। सफीदों शहर में एक व्यक्ति पर गर्म तेल फेंककर झुलसाने के आरोपित को अदालत ने बुधवार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 17 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

    अदालत में चले अभियोग के अनुसार सफीदों के वार्ड नंबर आठ निवासी दीपक ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि 28 सितंबर 2020 को शहर निवासी जोगेंद्र के साथ उसका झगड़ा हो गया। जोगेंद्र ने उसके पिता से मारपीट की। इसके बाद जब वह इस बारे में जोगेंद्र से बात करने लगा तो जोगेंद्र ने गर्म तेल उस पर फेंक दिया। उसने दो बार तेल फेंका, जिससे वह झुलस गया।

     