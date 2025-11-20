जींद में गर्म तेल फेंक युवक को झुलसाने के दोषी को दस साल की कैद

जींद के सफीदों में 2020 में एक व्यक्ति पर गर्म तेल फेंकने के मामले में अदालत ने आरोपी जोगिंदर को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। पीड़ित दीपक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जोगिंदर ने पहले उसके पिता से मारपीट की और बाद में उस पर गर्म तेल फेंक दिया, जिससे वह झुलस गया था। अदालत ने दोषी पर 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

फाइल फोटो