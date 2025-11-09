Language
    Jind News: जम्मू की महिला से दुष्कर्म, दो दिन तक घर में बंधक बनाकर रखा; एक गिरफ्तार दूसरा फरार

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 07:48 PM (IST)

    शिकायत में बताया था कि एक साल पहले वह माता वैष्णो देवी पर दर्शन करने गई थी। वहां नरवाना के गांव रसीदां निवासी सोनू और हीरा मिले। हीरा ने कहा कि उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, उसे घर जरूरी बात करनी है। उसने हीरा को अपना मोबाइल दे दिया। इसके बाद से हीरा और सोनू उसे फोन करके परेशान करने लगे। 

    बंधक बनाकर जम्मू की महिला से दुष्कर्म। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, जींद। जम्मू की एक महिला को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित गांव रसीदां निवासी सोनू को गढ़ी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपित हीरा पुलिस पकड़ से बाहर है। आरोपित हीरा ने मां-बेटे को अपने घर में दो दिन तक बंधक बनाकर भी रखा था। पुलिस दूसरे आरोपित की तलाश कर रही है। महिला ने पुलिस को 28 जुलाई 2025 को शिकायत दी थी।

    शिकायत में बताया था कि एक साल पहले वह माता वैष्णो देवी पर दर्शन करने गई थी। वहां नरवाना के गांव रसीदां निवासी सोनू और हीरा मिले। हीरा ने कहा कि उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, उसे घर जरूरी बात करनी है।

    उसने हीरा को अपना मोबाइल दे दिया। इसके बाद से हीरा और सोनू उसे फोन करके परेशान करने लगे। पांच मई को वह लुधियाना में बच्चों के लिए कपड़े खरीदने आई थी। हीरा को इसके बारे में पता चल गया और वह सोनू के साथ गाड़ी लेकर लुधियाना पहुंच गया।

    दोनों ने उसे बातों में उलझाकर गाड़ी में बैठा लिया। उसके बाद वह लोग उसे बंधक बनाकर लुधियाना से नरवाना ले आए। यहां उसे डरा-धमकाकर उसके साथ चार बार दुष्कर्म किया। उसे और उसके बेटे को खाने-पीने के लिए कुछ नहीं दिया।

    छह मई को उसे और उसके बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया। उसके गले से सोने का मंगलसूत्र, बालियां, चांदी के कंगन, पैरों की पायल और पैसे हीरा ने छीन लिए। सात मई को भी उसके साथ हीरा ने दुष्कर्म किया।

    बाद रात 12 बजे हीरा और सोनू उसे नरवाना रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गए। वह ट्रेन में बैठकर किसी तरह जम्मू पहुंची। जम्मू में पुलिस को शिकायत दी, वहां पर कार्रवाई नहीं की गई। हीरा उसे लगातार परेशान कर रहा था।

    इसके बाद महिला ने गढ़ी थाना पुलिस को शिकायत दी। जांच अधिकारी एएसआइ मीना देवी ने बताया कि पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। उसे अदालत में पेशकर जेल भेज दिया है। पुलिस मुख्य आरोपित हीरा की तलाश कर रही है।