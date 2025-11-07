Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jind News: ITI टीचर की पीट-पीट कर हत्या, सड़क किनारे में मिला शव; दो दिन पहले ही छुट्टी पर आए थे गांव

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:37 PM (IST)

    जींद के उचाना में खरकभूरा-तारखां रोड पर आईटीआई टीचर ओमप्रकाश की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक के बेटे अभिषेक ने गांव के ही अजय, सुनील और कुछ अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जमीनी विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पहले इस विवाद में समझौता हो चुका था।

    prefferd source google
    Hero Image

    Jind News: ITI टीचर की पीट-पीट कर हत्या। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, उचाना (जींद)। खरकभूरा-तारखां रोड पर वीरवार रात को आईटीआई टीचर की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। उनके सिर, नाक, आंख और चेहरे पर हमला कर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की सूचना मिलते ही उचाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस टीम को वारदात स्थल पर टीचर का टूटा हेलमेट और बाइक मिली। मृतक की पहचान ओमप्रकाश निवासी गांव खरकभूरा के रूप में हुई। वह यूपी के शामली में आइटीआइ में टीचर थे। दो दिन पहले ही छुट्टी लेकर गांव आए थे। मृतक के बेटे की शिकायत पर दो नामजद और तीन-चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

    मृतक के बेटे अभिषेक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पिता ओमप्रकाश शामली स्थित आइटीआइ में टीचर थे। दो दिन पहले ही वह छुट्टी पर गांव आए हुए थे। वीरवार देर शाम वह अपनी बाइक पर तारखां रोड स्थित खेत में काम करने गए थे। देर रात को सूचना मिली कि तारखां से खरकभूरा रोड पर रेस्टोरेंट के पास सड़क किनारे उनके पिता का शव पड़ा है।

    वह और परिवार के अन्य लोग तुरंत मौके पर पहुंचे तो देखा पिता लहूलुहान हालत में पड़े थे। उसकी मौत हो चुकी थी। उसके पिता के सिर, नाक, आंख और चेहरे पर गंभीर चोटें थीं। पास में बाइक और हेलमेट भी पड़ा था। गांव के ही अजय, सुनील और तीन-चार अन्य लोगों ने मिलकर उनके पिता पर हमला किया और लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी।

    अभिषेक ने बताया कि गांव के अजय आदि के साथ उनका जमीनी विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते उसके पिता की हत्या की गई है। थाना प्रभारी दिलबाग सिंह ने बताया कि अभिषेक की शिकायत पर अजय, सुनील और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पहले जमीनी विवाद को लेकर हो चुका है समझौता

    ओमप्रकाश शामली में ही रहता था। उनका अजय के परिवार के साथ पुराना जमीनी विवाद था। इस जमीनी विवाद को लेकर कई बार पंचायत हुई। पंचायतों में दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया था। अब अचानक ही ओमप्रकाश पर हमला कर दिया गया।