    'मुझे अपने पिता पर गर्व, उनके सभी सपने पूरे करूंगा', पिता को मुखाग्नि देने के बाद ASI संदीप के 10 साल के बेटे ने क्या-क्या कहा?

    बिहार में एएसआई संदीप कुमार के निधन से शोक की लहर है। उनके 10 वर्षीय बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी और कहा कि उसे अपने पिता पर गर्व है और वह उनके सपने पूरे करेगा। संदीप कुमार ने बिहार पुलिस में अपनी सेवाएं दीं और अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाया। उनके असामयिक निधन से परिवार और दोस्तों को गहरा सदमा लगा है।

    ASI संदीप लाठर को 10 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि (फोटो: ANI)

    डिजिटल डेस्क, जींद। एएसआई संदीप लाठर का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव जुलाना में हुआ। उनके बेटे ने मुखाग्नि दी। मीडिया से बात करते हुए उनका दस साल का बेटा बेहद टूटा नजर आया। पिता को मुखाग्नि देकर उनके दस साल के बेटे ने कहा कि उसे अपने पापा पर गर्व है और वे उनके सभी सपने पूरे करेगा।

    ASI संदीप के घर जाकर कई नेताओं ने जाकर शोक व्यक्त किया। संदीप लाठर ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन कुमार पर आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संदीप लाठर को सम्मानित किया था।

    संदीप लाठर पांच बहनों का इकलौता भाई थे। उनके पिता हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर रहे हैं। उन्होंने भी आत्महत्या की थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अपने हाथों से संदीप लाठर को सम्मानित किया था। एएसआई संदीप लाठर रोहतक में आईजी ऑफ‍िस की साइबर सेल में तैनात थे।

    संदीप लाठर ने IPS पूरन कुमार पर लगाए थे गंभीर आरोप

    आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद एएसआई संदीप लाठर ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली था। जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। संदीप लाठर ने सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को ईमानदार बताया था।