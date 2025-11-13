Language
    Haryana News: जुलाना में सुरक्षा की मांग पर अध्यापकों ने दिया धरना, स्कूल की भी कर दी छुट्टी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:21 AM (IST)

    जुलाना के एक सरकारी स्कूल में अध्यापक पर नाबालिग छात्रों द्वारा किए गए हमले के विरोध में शिक्षकों ने धरना दिया और स्कूल बंद कर दिया। शिक्षकों ने सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि जब तक उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती, वे नहीं पढ़ाएंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। शिक्षकों ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है।

    छात्र ने शिक्षक पर सुएं से किया था वार (जागरण फोटो)

    संवाद सूत्र, जुलाना। क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में अध्यापक पर हमले के विरोध में बुधवार को शिक्षकों ने धरना दिया और विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी। शिक्षकों ने मांग की कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। जब तक सुरक्षा नहीं मिलती वह स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। एक अध्यापक पर तीन नाबालिग छात्रों ने मंगलवार को बर्फ तोड़ने वाले सुए से हमला कर दिया था।

    घायल अध्यापक का रोहतक के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने अध्यापक की शिकायत पर तीनों छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद शिक्षकों ने पुलिस और खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

    इसी के विरोध में बुधवार को अध्यापकों ने स्कूल में पढ़ाई का कार्य बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए। शिक्षकों ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से भय और असुरक्षा का माहौल है। उन्होंने प्रशासन से शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

    अध्यापक के बयान दर्ज करके तीनों छात्रों पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कर रहे हैं। अध्यापकों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है, जो निर्देश मिलेंगे, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। - रविंद्र कुमार, थाना प्रभारी, जुलाना।