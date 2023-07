Haryana Accident: हरियाणा के जींद में भीषण हादसा, रोडवेज बस और क्रूजर की टक्कर में 8 लोगों की मौत; 9 घायल

Haryana Accident हरियाणा के जींद स्थित बीबीपुर गांव के पास शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। जींद-भिवानी मार्ग पर रोडवेज बस और क्रूजर की टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। हादसे की गंभीरता को देखते हुए नागरिक अस्पताल में अतिरिक्त चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों को आपातकालीन वार्ड में लगा दिया गया ताकि घायलों को इलाज हो सके।

हरियाणा के जींद में भीषण हादसा, रोडवेज बस और क्रूजर की टक्कर में 8 लोगों की मौत; 9 घायल

जींद, जागरण संवाददाता। गांव बीबीपुर के निकट जींद-भिवानी मार्ग पर शनिवार सुबह रोडवेज बस और क्रूजर की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई और नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर डीएसपी रोहतास ढुल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल जींद पहुंचाया। जींद से भिवानी के लिए चली रोडवेज बस और मुंढाल से जींद की तरफ से आ रही क्रूजर की बीबीपुर के निकट आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई जबकि नौ लोग घायल हो गए। घटना का जैसे ही आसपास लोगों को पता चला तो सभी लोग अपने-अपने वाहनों के माध्यम से घायलों को लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी रोहतास तथा अन्य पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए नागरिक अस्पताल में अतिरिक्त चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों को आपातकालीन वार्ड में लगा दिया गया, ताकि घायलों को इलाज हो सके। नागरिक अस्पताल के डिप्टी एमएस डॉ. राजेश भोला ने बताया कि हादसे की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों की ड्यूटी लगा दी गई है। गंभीर मरीजों का उपचार किया जा रहा है, जबकि जो मृत हुए हैं उनके शवों को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। 6 मृतकों की पहचान हो गई है। जबकि दो की पहचान अभी नहीं हुई है। मृतकों की पहचान 1. रवि पुत्र धर्मपाल वासी मदनहेडी उम्र 32 साल 2. मनोज पुत्र सतबीर वासी मुंढाल उम्र 45 साल 3. हरदीप पुत्र रामफल वासी मुंढाल उम्र 37 साल 4. सुखविंदर पुत्र रघुवीर वासी मुंडाल उम्र 30 साल 5. बिमला वासी भकलाना 6. संजय पुत्र शीशपाल वासी सीवैण

Edited By: Rajat Mourya