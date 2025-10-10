हरियाणा सरकार की बड़ी सौगात, जींद के बराड़ खेड़ा में बनेगा नया उप-स्वास्थ्य केंद्र; गांव-गांव को मिलेगा नजदीकी इलाज का लाभ
हरियाणा सरकार ने जींद जिले के बराड़ खेड़ा में उप-स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इस केंद्र से आस-पास के गांवों बुरा डैहर और बहबलपुर के निवासियों को भी लाभ होगा, क्योंकि उन्हें जांच और इलाज की सुविधा नजदीक ही मिल जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को घर-द्वार पर ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। रियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश की सरकार लोगों को सस्ती, बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए जींद जिले के गांव बराड़ खेड़ा में उप-स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी प्रदान की है।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस केंद्र के शुरू होने से अब स्थानीय लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहां पर योग्य स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती की जाएगी। जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके इस स्वास्थ्य केंद्र को आम जनता की सेवा में समर्पित कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह उप-स्वास्थ्य केंद्र केवल बराड़ खेड़ा के ग्रामीणों के लिए ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों बुरा डैहर और बहबलपुर के निवासियों के लिए भी वरदान साबित होगा। अब इन गांवों के लोगों को अपने नजदीक ही जांच और इलाज की सुविधा मिल सकेगी।
आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को उसके घर-द्वार पर ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, ताकि आपात स्थिति में समय पर उपचार संभव हो सके और लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके।
