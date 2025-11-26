Language
    Haryana News: सीआरएसयू में भर्तियों पर लगी रोक हटी, चुनाव से पहले शुरू हुई थी भर्ती प्रक्रिया

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:20 PM (IST)

    हरियाणा के चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में चुनाव से पहले शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, जिससे खाली पदों को भरने में मदद मिलेगी और उम्मीदवारों को राहत मिलेगी।

    जागरण संवाददाता, जींद। चौधरी रणबीर सिंह विवि में स्थाई भर्तियों पर लगी रोक हट गई है। विवि की ओर से रोस्टर तैयार करके जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले स्थायी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी।

    प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के 12 पदों के लिए साक्षात्कार भी हो चुके थे। तभी उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया रोकने का पत्र जारी कर दिया।

    इन 12 पदों पर भी चयन नहीं हो सका, चयनित अभ्यर्थियों के नामों का लिफाफा नहीं खोला जा सका। इन 12 पदों के लिए साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थियों ने बंद लिफाफा खोलने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई हुई है।

     