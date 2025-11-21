Haryana News: ड्यूटी पर समय से आने को कहा तो भड़का गार्ड, बैंक मैनेजर पर तान दी बंदूक
जींद के जुलाना में एक सहकारी बैंक के मैनेजर ने गार्ड को समय पर ड्यूटी पर आने के लिए कहा, जिससे गार्ड गुस्सा हो गया। गार्ड ने तैश में आकर मैनेजर पर बंदूक तान दी और मारपीट भी की। पुलिस ने गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है।
संवाद सूत्र, जुलाना (जींद)। कस्बे की पुरानी अनाज मंडी में दी जींद सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक के मैनेजर उमेद को गार्ड को समय पर आने की नसीहत देना महंगा पड़ गया। गार्ड ने तैश में आकर मैनेजर पर बंदूक तान दी और मैनेजर के साथ मारपीट की।
मैनेजर ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपित गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में बैंक मैनेजर ने बताया कि बैंक में गतौली गांव निवासी गार्ड परमेंद्र ठेके पर लगा हुआ है।
वीरवार को जब उसने गार्ड को समय पर आने के लिए कहा तो गार्ड भड़क गया और उसके साथ मारपीट करते हुए बंदूक तान दी। स्टाफ के सदस्यों ने उससे बंदूक छीन ली।
पुलिस को शिकायत मिली थी कि कोआपरेटिव बैंक के मैनेजर के साथ गार्ड ने मारपीट की है। पुलिस बैंक में लगे सीसीटीवी की फुटेज को खंगाल रही है।
- विक्रम सिंह, थाना प्रभारी।
