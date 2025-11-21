Haryana News: ड्यूटी पर समय से आने को कहा तो भड़का गार्ड, बैंक मैनेजर पर तान दी बंदूक

जींद के जुलाना में एक सहकारी बैंक के मैनेजर ने गार्ड को समय पर ड्यूटी पर आने के लिए कहा, जिससे गार्ड गुस्सा हो गया। गार्ड ने तैश में आकर मैनेजर पर बंदूक तान दी और मारपीट भी की। पुलिस ने गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है।

Haryana News: बैंक मैनेजर पर गार्ड ने तान दी बंदूक। सांकेतिक फोटो